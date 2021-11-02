В УГАТУ создали четыре супермастерские по нацпроекту "Образование"

Сеть современных мастерских среднего профессионального образования открылась в Уфимском государственном авиационном техническом университете. Здесь будут готовить специалистов по приоритетным для Башкирии компетенциям в направлении "Промышленные и инженерные технологии". Все благодаря выигранному вузом гранту федерального проекта "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" национального проекта "Образование".

Как уточнили в управлении медиакоммуникаций УГАТУ, на создание мастерских направили значительные средства - в общей сложности около 77 миллионов рублей. Из них 45 миллионов выделил федеральный бюджет, около девяти миллионов рублей вложило правительство республики, 20 миллионов рублей - ПАО "ОДК-УМПО" и три миллиона рублей - университет.

Кстати, две мастерские по компетенциям "Токарные работы на станках с ЧПУ" и "Аддитивное производство" открылись на площадке ПАО "ОДК-УМПО" - индустриального партнера УГАТУ. А мастерские "Электроника" и "Инженерный дизайн CAD" непосредственно на площадке Уфимского авиационного техникума, который входит в состав университета.

- Все мастерские оснащены передовым и дорогостоящим оборудованием, что позволит значительно повысить уровень подготовки наших выпускников по востребованным специальностям. Это отвечает вызовам времени и помогает готовить настоящих конкурентоспособных профессионалов. Кроме того, наши мастерские соответствуют требованиям международных стандартов некоммерческой ассоциации WorldSkills, цель которой - повышение статуса и квалификации рабочих кадров во всем мире. Мы можем готовить команды и проводить на наших площадках чемпионаты по стандартам WorldSkills, - подчеркнул на церемонии открытия ректор УГАТУ Сергей Новиков.

Во время экскурсии по новым мастерским управляющий директор ПАО "ОДК-УМПО" Евгений Семивеличенко отметил, что открытие таких современных площадок - большой шаг вперед в деле подготовки высококвалифицированных кадров.

Фото: пресс-служба УГАТУ

- Это позволит нам теснее и плодотворнее сотрудничать с авиационным университетом в направлении дуального и целевого обучения студентов с дальнейшим трудоустройством на предприятие, - сказал Евгений Семивеличенко.

По словам министра образования и науки Башкирии Айбулата Хажина, оснащение оборудованием и открытие современных мастерских - большой толчок в развитии колледжей региона в целом. Но важнее всего, что укрепляется взаимосвязь между организациями среднего профобразования и работодателями.

- Благодаря сотрудничеству колледжей и наших предприятий решаются вопросы трудоустройства выпускников. Так как интеграция системы среднего профессионального образования с производством позволяет готовить кадры, соответствующие требованиям работодателя, - заметил министр образования и науки РБ Айбулат Хажин.

Как отметил директор Уфимского авиационного техникума Ильгиз Каршанов, направление подготовки "Промышленные и инженерные технологии" для мастерских выбрали неслучайно.

- Это направление соответствует научно-техническому и инновационному развитию республики Башкортостан, вектору сотрудничества с нашими индустриальными партнерами, деятельности университета и нашей основной миссии - подготовке специалистов среднего звена, - сказал Ильгиз Каршанов.

Во всех четырех мастерских уже полным ходом идут учебные занятия, а студенты решают производственные задачи. Ребята очень довольны, ведь у них появилась возможность отрабатывать навыки на современном оборудовании. Так, в мастерской "Аддитивное производство" молодые люди сидят за компьютерами и с помощью специальных программ разрабатывают собственные производственные проекты: к примеру, по части изделия восстанавливают картину поломки, а затем создают 3D-модель объекта.

- Здесь в мастерской работать очень удобно, просторно. Но главное, здесь установлено новейшее программное обеспечение, которое позволяет создать 3-D модель готового изделия, - поделился впечатлениями третьекурсник Уфимского авиационного техникума Павел Шерышев, который обучается по целевому направлению от УМПО.

Юноша уже сейчас решает задачи в условиях, максимально приближенных к производству, чтобы после выпуска обладать востребованными компетенциями и получать достойную зарплату.

Фото: пресс-служба УГАТУ

В мастерской "Токарные работы на станках с числовым программным управлением (ЧПУ)" тоже скучать некогда. С помощью современных станков студенты учатся выпускать технически сложные изделия с высокой точностью обработки деталей и минимальными затратами времени. Самое главное - правильно запрограммировать компьютер, подобрать инструменты контроля, настроить параметры токарного станка и установить деталь в зажимы. А дальше станок сам вырежет деталь заданной формы.

Кипит жизнь и в мастерской "Электроника", где студенты создают и испытывают электронное оборудование, проектируют и тестируют схемы, а также выявляют и устраняют неисправности в их работе. Будущие специалисты учатся выполнять сложные комплексные проекты, которые включают не только создание электронных систем и конструирование схем-прототипов, но и установку и ввод в эксплуатацию оборудования, клиентский сервис, техобслуживание и тестирование на соответствие стандартам.

В мастерской "Инженерный дизайн CAD" ребята с помощью компьютерного программного обеспечения создают и совершенствуют проекты промышленного производства - от судостроения до аэрокосмического комплекса. Кстати, в этой мастерской оборудовано специальное рабочее место для студентов с ограниченными возможностями здоровья.

- Открытие сети мастерских промышленных и инженерных технологий для нас - большое событие. Теперь наши студенты после получения среднего профессионального образования станут еще более востребованными специалистами. Ведь лаборатории "Токарные работы на станках с ЧПУ", "Аддитивное производство", "Электроника" и "Инженерный дизайн CAD" оборудованы новейшими компьютерами с современным программным обеспечением, передовыми станками и инструментами, которые максимально приближают студентов к реальным задачам производства, - отметил ректор УГАТУ Сергей Новиков.