Кемеровчанка Алена Чичкарева вышла в финал международной премии

С 15 октября на платформе Dobro.ru проводится народное голосование в рамках международной премии "Мы вместе". Премия проходит при поддержке президента РФ и содействует достижению национальных целей развития. В финал вышли 300 человек, в их числе - Алена Чичкарева из Кемерова. Ее проект "Здоровый двор" направлен на развитие ментального и физического здоровья подростков.

Участие в финале и возможность выиграть премию дает огромные возможности для развития в Кузбассе и Кемерове гражданских инициатив, также можно стать номинантом на присуждение Государственной награды в сфере благотворительности Знака отличия "За благодеяние".

Алена Чичкарева является волонтером с 2015 года, развивает проекты и организует мероприятия. Грант на реализацию проекта "Здоровый двор" кемеровчанка получила в 2019 году на всероссийском фестивале "Таврида АРТ". В 2020 году Алена представляла Кузбасс на всероссийском конкурсе "Моя страна - моя Россия" и победила в номинации "Мое здоровье". Также в прошлом году волонтер стала проектным лидером Кузбасса и была награждена благодарственным письмом за вклад в развитие гражданского общества.

Реализуемый с 2020 года проект "Здоровый двор" направлен на популяризацию среди подростков 12-17 лет здорового образа жизни через оздоровительно-познавательную дворовую программу. Проект затрагивает такие темы, как йога, ментальное здоровье, вкусное и качественное питание, зарядка, работа со стрессом и повышение работоспособности.

Народное голосование продлится до 23:59 по московскому времени 5 ноября. До этого времени кемеровчане имеют возможность проголосовать за проект Алены Чичкаревой на платформе Dobro.ru

Материал подготовлен пресс-службой администрации города Кемерово