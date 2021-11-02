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02.11.2021 10:55
Рубрика: Власть

Новосибирским аграриям направят еще 1,3 миллиарда рублей

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
С начала этого года аграрии Новосибирской области получили из областного и федерального бюджетов более 2,3 миллиарда рублей в качестве возмещения части их затрат на производство зерна, приобретение кормов и другие расходы. До конца года сельхозпроизводителям направят еще почти 1,3 миллиарда рублей.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Объем поддержки по госпрограмме "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области" назвал заместитель председателя правительства региона - министр сельского хозяйства Евгений Лещенко.

Фото: Татьяна Кравченко
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По его словам, средства направят в том числе по двум новым направлениям субсидирования: это компенсация части затрат на приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота (412 миллионов рублей) и возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур (163 миллиона рублей).

Как отметили в пресс-службе правительства Новосибирской области, в 2021 году региональную госпрограмму пополнили сразу пять новых мер государственной поддержки. Они предусматривают возмещение части затрат на закупку продовольственной пшеницы, на реализацию произведенных и реализованных хлебобулочных изделий, на приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота, на производство и реализацию зерновых культур, а также на доставку приобретенных грубых, сочных и концентрированных кормов.

В общей сложности сегодня государственная программа включает более 40 мер поддержки новосибирского сельскохозяйственного производства.

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