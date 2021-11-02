Под Томском на кладбище обнаружили тело судьи

В Томской области расследуют уголовное дело по факту обнаружения в лесном массиве в селе Молчаново тела мужчины 1962 года рождения.

- Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности", - уточнили в СУ СК РФ по Томской области.

По предварительным данным, погибший является 59-летним судьей районного суда в отставке, который накануне пропал без вести.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники, тело бывшего федерального судьи Молчановского районного суда Юрия Васильева было обнаружено на кладбище. В суде он проработал более 20 лет. С заявлением о пропаже обратилась в полицию супруга мужчины в конце октября.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Произведен осмотр места происшествия, по делу назначен ряд судебных экспертиз.