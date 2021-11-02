В Алтайском крае ветераны-блокадники получат по 50 тысяч рублей

- Ветераны получат по 50 тысяч рублей в ноябре вместе с пенсией, - пояснили в отделении Пенсионного фонда России по Алтайскому краю. - Обращаться за ее начислением никуда не нужно, она будет начислена автоматически на основе имеющихся в фонде документов. По данным на 25 октября в крае проживают 157 ветеранов, имеющих право на такую выплату.

Всего же, по информации министерства социальной защиты Алтайского края, в регионе сегодня проживают около 10 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе 350 участников и инвалидов войны и 3145 - вдовцов и вдов умерших участников Великой Отечественной войны. А также 157 граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", 194 бывших несовершеннолетних узника фашистских концлагерей, 8677 тружеников тыла и 107 118 граждан, относящихся к категории "Дети войны".

- Для ветеранов Великой Отечественной войны в крае действует целый комплекс мер социальной поддержки - от обеспечения жильем до ежемесячных выплат, - отметили в минсоцзащите. - В этом году жильем будут обеспечены 30 ветеранов Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий. На эти цели Алтайскому краю из федерального бюджета выделено 46,8 миллиона рублей. По данным на 29 октября для 17 ветеранов жилье уже закуплено на общую сумму 25,2 миллиона рублей. Еще для 13 ветеранов его планируется закупить до конца текущего года. Всего за время реализации Указа президента РФ от 07.05.2008 №714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" в Алтайском крае улучшить условия своего проживания смогли 8643 ветерана. Для них было закуплено жилье на сумму более 8,1 миллиарда рублей.

Органы соцзащиты предоставляют помощь и в проведении ремонта квартир и домов, в которых проживают ветераны. В этом году краевой бюджет направил на эти цели 3,4 миллиона рублей: по 30 тысяч рублей на проведение капитального ремонта жилого помещения и по 10 тысяч рублей - на текущий ремонт. В результате удалось привести в порядок жилье 183 ветеранов: у 77 из них был проведен капитальный ремонт, у 106 - текущий.

- Дом у меня раньше был неблагоустроенный, все удобства на улице, - говорит вдова участника Великой Отечественной войны, труженица тыла из Змеиногорского района Александра Ядыкина. - Благодаря материальной помощи от соцзащиты дети мне помогли поставить в доме водонагреватель и обустроить теплый туалет. Конечно, теперь жить стало намного комфорнее.

Кроме того, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей и лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда" предоставляется бесплатный проезд по территории Алтайского края. Члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, труженики тыла имеют право приобретать проездные билеты на общественный транспорт по льготной цене 330 рублей. А владельцы транспортных средств - инвалиды и участники Великой Отечественной войны, имеющие группу инвалидности, могут получить 50-процентную компенсацию расходов на обязательное автострахование.

50-процентная компенсация предусмотрена и при оплате коммунальных услуг. Ее получают ветераны Великой Отечественной войны, члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженики тыла. Также инвалидам, имеющим военные травмы, и членам семей умерших и погибших ветеранов войны положены ежемесячные выплаты от 3996,02 до 19 980,07 рубля.

- У нас в краевых стационарных учреждениях социального обслуживания сегодня проживает 94 участника и ветерана Великой Отечественной войны, - отметили в министерстве социальной защиты. - Все ветераны в домах-интернатах обеспечены средствами реабилитации, они получают всю необходимую медицинскую помощь. Одиноко проживающие ветераны у нас находятся под патронажем социальных работников. На социальном обслуживании на дому в крае сейчас находятся 274 участников, инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны.