В Красноярском крае заключенного осудили за призывы к терактам в Москве

Суд вынес приговор жителю Красноярского края, обвиненному в публичных призывах к террористической деятельности. Об этом сообщила сегодня пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, заключенный ФКУ Тюрьма ГУФСИН России по краю уговаривал других осужденных провести серию террористических актов в Москве, чтобы дискредитировать органы власти. Кроме того, гражданин призывал к насилию в отношении военнослужащих РФ, говорил о ненависти к ним и к сотрудникам правоохранительных органов. В прокуратуре уточнили, что заключенный использовал в разговорах психологические приемы.

Мужчина приговорен к двум с половиной годам колонии строгого режима.