В Новосибирске разработали "хоккейный" дизайн ледовой арены

В Новосибирской области разработан и утвержден дизайн внутренних помещений многофункциональной ледовой арены. Крупнейший инфраструктурный объект региона возводится на улице Немировича-Данченко в Новосибирске.

Дизайн-проект является визуализацией внутреннего обустройства ледовой арены. По информации министерства строительства Новосибирской области, стилистика и цветовые решения разработаны совместно с хоккейным клубом "Сибирь", выступающим в Континентальной хоккейной лиге. Для него арена на левом берегу Оби станет новым домашним стадионом.

При внутренней отделке помещений будут использованы высокотехнологичные инновационные материалы, отвечающие всем современным требованиям к безопасности пребывания спортсменов и посетителей. В дизайн-проекте продумана маршрутизация для гостей спорткомплекса - по всему зданию арены будут размещены указатели.

Генеральный подрядчик проекта в настоящее время продолжает создание теплового контура здания. Монтаж профлиста на основной арене близок к завершению, началось обустройство пароизоляции кровли. На малых аренах утепляют кровлю и завершают монтаж стеклопакетов. В финальной стадии находится обустройство ледового корта на тренировочной арене. Также продолжается работа с системами отопления, вентиляции, водоснабжения. По данным пресс-службы правительства Новосибирской области, на строительстве ледовой арены работает более 650 человек.

Минстрой региона жестко следит за выполнением графика работ. В настоящее время на объекте организован ежедневный мониторинг хода строительства.