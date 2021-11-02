В России появились необычные исторические маршруты

Туристам и горожанам с историей Кузбасса теперь можно познакомиться, проехав на общественном транспорте. В Кемерове и Новокузнецке появились культурно-исторические маршруты с аудиогидами.

Созданы они в рамках нацпроекта "Культура". И впервые в России в таком городском проекте участвуют не только профессиональные историки и краеведы, но и любители - жители. Они делятся своими историями о городах, в которых живут.

Первый необычный рейс по улицам областного центра совершил автобус № 51. Маршрут, связывающий левобережную часть города с правобережьем Томи, стартовал с площади старого цирка на углу улицы Кирова и Советского проспекта.

Когда-то здесь, под куполом уже несуществующего здания, выступали воздушные акробаты, а на арене - клоуны, жонглеры и дрессировщики. Об этом напомнил перфоманс, устроенный организаторами проекта "Идентичный Кемерово" (i-Da Кемерово).

Автобус трогается под звуки циркового марша. В пути веселые контролеры вручают пассажирам билетики, предлагая "из-под полы" уникальные авторские открытки с видами старого города.

На остановке близ университета входят бойцы студенческого стройотряда. Под звуки гитары автобус движется мимо первого в городе спального района. Прямо к площади Михайло Волкова - рудознатца, открывшего месторождение угля на Горелой горе.

Что ни остановка, то страница истории. Прошлое оживает благодаря аудиогиду, созданному на платформе "Артефакт" (проект Минкультуры России, который входит в федеральный проект "Цифровая культура" нацпроекта "Культура").

23 звуковых трека продолжительностью от пяти минут до получаса записаны известными в городе краеведами и простыми жителями. Информацию по крупицам собирали историки, библиотекари, экскурсоводы-любители, общественники, школьники и пенсионеры. Словом, все, у кого было, чем поделиться. Кузбасс стал первым регионом в стране, где проект такого рода превратился поистине во всенародный.

"Нам присылали истории семей, а оказалось, что это истории наших замечательных земляков, многие из которых двигали вперед науку, промышленность и культуру", - рассказал руководитель пресс-службы транспортной компании Максим Гончаренко, автор аудиогида для первого культурно-исторического маршрута.

Вот одна из таких историй. Инженер Иван Лоханский в 20-е годы прошлого века изобрел метод коксования угля, который стали использовать все коксохимические предприятия страны. И он же создал в Кемерове первый самодеятельный театр.

"Проект очень важен - как для Кузбасса, так и для России в целом. Он позволяет жителям изучать свой город с помощью, казалось бы, таких неблизких к культуре областей, как общественный транспорт, - отмечает директор-координатор социокультурных программ ВЭБ.РФ Олег Ракитов. - Автобус стал не просто средством передвижения из пункта А в пункт Б, а платформой для изучения истории места, где живешь, знакомства с ней горожан и гостей города. Когда мы тестировали маршрут, водители тоже вносили свою лепту, добавляя массу интересных деталей к рассказу о той или иной остановке".

Платформу продолжат наполнять содержанием. По крайней мере, такое желание у самих кемеровчан есть. Уже поступают предложения организовать тематические автобусные маршруты, в том числе, и под названием "Альтернативный Кемерово".

А в Новокузнецке, где прошли конкурсы и мозговые штурмы для всех желающих участвовать в проекте, уже разработано сорок аудиогидов на четырех самых популярных автобусных маршрутах. В рамках проекта "Открой город заново" они говорят об истории Новокузнецка - города металлургов, его рекордах и сегодняшнем дне. А еще - дают прочувствовать его душу.

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