В России появились необычные исторические маршруты

Новости

Welt: Владимир Путин всего одной фразой обрушил цены на газ в Европе 05:40
В Минздраве сообщили о рекордном количестве коек для больных COVID-19 04:11
Эксперт рассказал, как США могут обвалить цены на нефть до 20 долларов 04:00
Пользователи Instagram пожаловались на сбой в работе сервиса 03:33
Вильфанд перечислил регионы с опасной погодой в ближайшие дни 03:13
Врач Жемчугов назвал смертельно опасный симптом COVID-19 02:38
Аномально теплая погода продержится в Москве еще неделю 01:53
ВМС США: У берегов Китая АПЛ Connecticut столкнулась с подводной горой 01:28
Бояков ушел с поста худрука МХАТ имени Горького 00:24
Политехнический музей предлагает поиграть в ролевые игры на "Ночь искусств" 01.11.2021
Стала известна причина возгорания трамвая на юге Москвы 01.11.2021
Пилоты сняли на видео взлет из Шереметьево в плотный туман 01.11.2021
Мистика и Сайлент Хилл: туман в Москве покорил соцсети 01.11.2021
ЦБ допустил проведение более жесткой денежно-кредитной политики 01.11.2021
В ВОЗ рассказали, когда нужно ревакцинироваться людям с низким иммунитетом 01.11.2021
Депутаты предложили увеличить субсидии на лекарства для ВИЧ-инфицированных 01.11.2021
В Киеве ввели жесткий карантин 01.11.2021
Курс евро впервые с 14 октября превысил 83 рубля 01.11.2021
Поставки российского газа в ряд стран приостановлены из-за аварии в Болгарии 01.11.2021
Из-за тумана в Москве массово задерживаются авиарейсы 01.11.2021
Более 281,5 тысячи человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 01.11.2021
Росреестр рассказал о приеме документов через МФЦ и в электронном виде 01.11.2021
QR-коды для посещения различных учреждений ввели 75 регионов 01.11.2021
Москву накроет сильный туман 01.11.2021
Лидер КНР призвал участников климатического саммита сдержать свои обещания 01.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В ПФР разъяснили, когда можно полностью получить пенсионные накопления
В ПФР разъяснили, когда можно полностью получить пенсионные накопления
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
02.11.2021 05:00
Рубрика: Общество

В России появились необычные исторические маршруты

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Туристам и горожанам с историей Кузбасса теперь можно познакомиться, проехав на общественном транспорте. В Кемерове и Новокузнецке появились культурно-исторические маршруты с аудиогидами.
Фото: Пресс-служба администрации Кемерова Фото: Пресс-служба администрации Кемерова
Фото: Пресс-служба администрации Кемерова
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Через две недели в Кузбассе откроется горнолыжный сезон

Созданы они в рамках нацпроекта "Культура". И впервые в России в таком городском проекте участвуют не только профессиональные историки и краеведы, но и любители - жители. Они делятся своими историями о городах, в которых живут.

Первый необычный рейс по улицам областного центра совершил автобус № 51. Маршрут, связывающий левобережную часть города с правобережьем Томи, стартовал с площади старого цирка на углу улицы Кирова и Советского проспекта.

Когда-то здесь, под куполом уже несуществующего здания, выступали воздушные акробаты, а на арене - клоуны, жонглеры и дрессировщики. Об этом напомнил перфоманс, устроенный организаторами проекта "Идентичный Кемерово" (i-Da Кемерово).

Автобус трогается под звуки циркового марша. В пути веселые контролеры вручают пассажирам билетики, предлагая "из-под полы" уникальные авторские открытки с видами старого города.

На остановке близ университета входят бойцы студенческого стройотряда. Под звуки гитары автобус движется мимо первого в городе спального района. Прямо к площади Михайло Волкова - рудознатца, открывшего месторождение угля на Горелой горе.

Фото: Марина Туманова
В Кемерове восстанавливают исторический облик здания 30-х годов

Что ни остановка, то страница истории. Прошлое оживает благодаря аудиогиду, созданному на платформе "Артефакт" (проект Минкультуры России, который входит в федеральный проект "Цифровая культура" нацпроекта "Культура").

23 звуковых трека продолжительностью от пяти минут до получаса записаны известными в городе краеведами и простыми жителями. Информацию по крупицам собирали историки, библиотекари, экскурсоводы-любители, общественники, школьники и пенсионеры. Словом, все, у кого было, чем поделиться. Кузбасс стал первым регионом в стране, где проект такого рода превратился поистине во всенародный.

"Нам присылали истории семей, а оказалось, что это истории наших замечательных земляков, многие из которых двигали вперед науку, промышленность и культуру", - рассказал руководитель пресс-службы транспортной компании Максим Гончаренко, автор аудиогида для первого культурно-исторического маршрута.

Вот одна из таких историй. Инженер Иван Лоханский в 20-е годы прошлого века изобрел метод коксования угля, который стали использовать все коксохимические предприятия страны. И он же создал в Кемерове первый самодеятельный театр.

Фото: Министерство курортов туризма и олимпийского наследия Краснодарского края
Регионам выдали кредиты на развитие туризма

"Проект очень важен - как для Кузбасса, так и для России в целом. Он позволяет жителям изучать свой город с помощью, казалось бы, таких неблизких к культуре областей, как общественный транспорт, - отмечает директор-координатор социокультурных программ ВЭБ.РФ Олег Ракитов. - Автобус стал не просто средством передвижения из пункта А в пункт Б, а платформой для изучения истории места, где живешь, знакомства с ней горожан и гостей города. Когда мы тестировали маршрут, водители тоже вносили свою лепту, добавляя массу интересных деталей к рассказу о той или иной остановке".

Платформу продолжат наполнять содержанием. По крайней мере, такое желание у самих кемеровчан есть. Уже поступают предложения организовать тематические автобусные маршруты, в том числе, и под названием "Альтернативный Кемерово".

А в Новокузнецке, где прошли конкурсы и мозговые штурмы для всех желающих участвовать в проекте, уже разработано сорок аудиогидов на четырех самых популярных автобусных маршрутах. В рамках проекта "Открой город заново" они говорят об истории Новокузнецка - города металлургов, его рекордах и сегодняшнем дне. А еще - дают прочувствовать его душу.

Полностью читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

Все тексты сюжета "Отдых и туризм в России" читайте здесь.

В регионах Общество История Филиалы РГ Сибирь Правительство Минкультуры Компании Госкорпорации ВЭБ.РФ СФО Кемеровская область Отдых и туризм в России Национальные проекты 2019-2024

Главное сегодня

В Минздраве сообщили о рекордном количестве коек для больных COVID-19
ВМС США: У берегов Китая АПЛ Connecticut столкнулась с подводной горой
Врач Жемчугов назвал смертельно опасный симптом COVID-19
В ВОЗ рассказали, когда нужно ревакцинироваться людям с низким иммунитетом
Аномально теплая погода продержится в Москве еще неделю
Как россияне оценивают здоровье после почти двух лет пандемии
Можно и нужно ли быть деликатным в личных конфликтах, касающихся частной жизни людей