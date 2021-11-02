В Томске наночастицы серебра будут использовать для защиты от COVID-19

Томские химики совместно с коллегами из Мексики, Испании и других стран предложили использовать средство на основе наночастиц серебра для защиты медработников от COVID-19.

Препарат, разработанный коллективом международных ученых, успешно прошел испытания в госпитале города Тихуана в Мексике. Это концентрат, содержащий наночастицы серебра размером не более 35 нанометров, окруженные оболочкой из полимера.

В добровольных исследованиях приняли участие 232 врача и медицинских работника госпиталя, контактирующих с больными коронавирусом. Одна группа сотрудников дважды в день полоскали нос и горло раствором с наночастицами серебра, другая группа этого не делала.

- Среди тех, кто пользовался средством, доля заболевших и перенесших заболевание в легкой форме составила всего 1,8 процента, - сообщили в пресс-служба ТПУ.

По данным ученых, препарат можно разбавлять, а также создавать на его основе гели, мази, спреи и жидкие средства.

В Мексике уже идет процесс регистрации препарата для использования в профилактических целях от COVID-19. Томские ученые надеются, что лекарство будет применяться и в нашей стране.

Этим летом испытания препарата прошли на базе медицинского института Северо-Кавказской государственной академии в городе Черкесске. В схему лечения больных коронавирусом в легкой и среднетяжелой форме были включены ингаляции с наночастицами серебра. Ученые отмечают, что больные выздоравливали в среднем на четыре дня раньше. Это свидетельствует о повышении эффективности терапии.