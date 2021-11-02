Вильфанд перечислил регионы с опасной погодой в ближайшие дни

Сразу в нескольких регионах России в ближайшие дни прогнозируется резкое ухудшение погодных условий.

"На Алтае ветер до 25 метров в секунду, это опасное явление. В южных районах Красноярского края - сильный снег, ветер до 20 метров в секунду, а в центральных районах - очень сильный снег, ветер до 23 метров в секунду. В Хакасии сильный снег, ветер в горах до 25 метров в секунду", - рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд (цитата по ТАСС).

В Челябинской области прогнозируется дождь, переходящий в мокрый снег, и, как следствие, гололедные явления.

В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях - осадки в виде мокрого снега.

В Краснодарском крае - сильный дождь и гроза.