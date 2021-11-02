Жительница Якутии потеряла 6,5 млн, пытаясь заработать на криптовалюте

Мошенники обманули на 6,5 миллиона рублей жительницу поселка Нижний Куранах, решившую заработать с помощью цифровой валюты. Об этом рассказала сегодня пресс-служба управления МВД по Республике Саха (Якутия).

По данным полиции, 45-летняя женщина заинтересовалась возможностью стать богаче с помощью инвестиционной платформы. Некий менеджер пообещал ввести подопечную в мир криптовалюты и освоиться там.

С помощью приложения, установленного в гаджете, жительница Якутии пыталась следить за финансовыми операциями и вложенными средствами, которыми якобы помогали управлять менеджеры. С этими помощниками она общалась дистанционно, переводя под их руководством на онлайн-кошелек собственные деньги, а затем и средства, взятые взаймы у родственников.

Одна сумма уходила за другой. Мошенники попросили сначала 20 тысяч рублей и обнадежили клиентку обманным сообщением о доходах с этого вложения. Воодушевленная предпринимательница начала вкладывать более крупные суммы - 320, 500, 900 тысяч. За этим последовала череда обманов, связанных с будто бы заблокированными счетами и необходимостью внести дополнительные средства.

Только после отказа родственников занять увлекшейся женщине очередной транш она заподозрила мошенничество и обратилась в полицию. Жительница Якутии потеряла накопления, задолжала и родственникам, и банку, в котором оформила кредит на 950 тысяч. В общей сумме она перевела мошенникам 6,5 миллиона рублей.