Телекоммуникации "Ростелекома" расширили форум "Машук" до цифрового формата

"Ростелеком" девятый год подряд выступил телекоммуникационным партнером Северо-Кавказского молодежного форума "Машук-2021", который прошел в Пятигорске с 15 по 31 октября. На этот раз его масштаб охватил все страну: благодаря технологиям у мероприятия появился онлайн-формат, который позволил подключаться к событиям участникам из любых регионов.

Для подобной цели, а также для коммуникации на территории форума национальный цифровой провайдер предоставил организаторам и участникам стабильный проводной и беспроводной интернет со скоростью до 20 Гбит/с. Кроме того, специалисты "Ростелекома" установили на территории лагеря 30 точек доступа Wi-Fi, развернули необходимую телеком-инфраструктуру для пресс-центра и образовательных мастерских. За время проведения форума "Машук-2021" сети провайдера обеспечили более 200 часов онлайн-трансляций, которые посмотрели свыше 10 тысяч пользователей.

"Машук-2021" - это целый университет, позволивший участникам самостоятельно разработать проекты и дальше развивать их в своих регионах. В образовательных мастерских ребята создавали самые разные продукты - обучающие курсы, арт-объекты, культурные фестивали, туристические маршруты, веб-сайты, новые медиа и многое другое. Благодаря технической поддержке "Ростелекома" ни авторы проектов, ни организаторы не испытывали трудностей с поиском и обменом информацией. Надеемся, что наше партнерство продолжится и в будущем", - отметил Николай Бажитов, директор XII Северо-Кавказского молодежного форума "Машук-2021".

Впервые отдельным направлением стал онлайн-формат форума "Цифровой Машук", в рамках которого участники, независимо от их географического положения, могли не только присутствовать на различных событиях, но и представить свои проекты на конкурс грантов "Ростелекома".

"Цифровая трансформация касается уже многих сфер деятельности человека, и образование - одна из них. Поэтому мы, как ключевой исполнитель национальной программы "Цифровая экономика", в рамках социальной политики компании уделяем этому направлению особое внимание. Второй год подряд мы, помимо телеком-составляющей, поддерживаем проекты участников "Машука" грантами и намерены делать это на постоянной основе", - рассказал Сергей Мордасов, вице-президент - директор макрорегионального филиала "Юг" ПАО "Ростелеком".

Повышение ИТ-грамотности среди студентов - в числе приоритетных задач "Ростелекома", поэтому компания на юге поддерживает сторонние образовательные проекты и инициирует собственные. Среди стартовавших в этом году - онлайн-курс "Цифровое образование" для учащихся 34 вузов юга России и Дальнего Востока. Курс знакомит будущих специалистов гуманитарных профессий с возможностями цифровых технологий.

Лучшие студенты представят команду своего вуза в финальном "Нехакатоне", получат приглашение на стажировку в "Ростелеком", а также ценные призы. Подробно ознакомиться с онлайн-курсом "Цифровое образование" можно в мобильном приложении "Цифра РТК", а также на официальном YouTube-канале, где в записи доступны лекции проекта.

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