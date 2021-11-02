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02.11.2021 12:07
Рубрика: Общество

Телекоммуникации "Ростелекома" расширили форум "Машук" до цифрового формата

Текст: Олег Сергеев
"Ростелеком" девятый год подряд выступил телекоммуникационным партнером Северо-Кавказского молодежного форума "Машук-2021", который прошел в Пятигорске с 15 по 31 октября. На этот раз его масштаб охватил все страну: благодаря технологиям у мероприятия появился онлайн-формат, который позволил подключаться к событиям участникам из любых регионов.
Фото: ПАО "Ростелеком" Фото: ПАО "Ростелеком"
Фото: ПАО "Ростелеком"

Для подобной цели, а также для коммуникации на территории форума национальный цифровой провайдер предоставил организаторам и участникам стабильный проводной и беспроводной интернет со скоростью до 20 Гбит/с. Кроме того, специалисты "Ростелекома" установили на территории лагеря 30 точек доступа Wi-Fi, развернули необходимую телеком-инфраструктуру для пресс-центра и образовательных мастерских. За время проведения форума "Машук-2021" сети провайдера обеспечили более 200 часов онлайн-трансляций, которые посмотрели свыше 10 тысяч пользователей.

Фото: ПАО "Ростелеком"
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"Машук-2021" - это целый университет, позволивший участникам самостоятельно разработать проекты и дальше развивать их в своих регионах. В образовательных мастерских ребята создавали самые разные продукты - обучающие курсы, арт-объекты, культурные фестивали, туристические маршруты, веб-сайты, новые медиа и многое другое. Благодаря технической поддержке "Ростелекома" ни авторы проектов, ни организаторы не испытывали трудностей с поиском и обменом информацией. Надеемся, что наше партнерство продолжится и в будущем", - отметил Николай Бажитов, директор XII Северо-Кавказского молодежного форума "Машук-2021".

Впервые отдельным направлением стал онлайн-формат форума "Цифровой Машук", в рамках которого участники, независимо от их географического положения, могли не только присутствовать на различных событиях, но и представить свои проекты на конкурс грантов "Ростелекома".

"Цифровая трансформация касается уже многих сфер деятельности человека, и образование - одна из них. Поэтому мы, как ключевой исполнитель национальной программы "Цифровая экономика", в рамках социальной политики компании уделяем этому направлению особое внимание. Второй год подряд мы, помимо телеком-составляющей, поддерживаем проекты участников "Машука" грантами и намерены делать это на постоянной основе", - рассказал Сергей Мордасов, вице-президент - директор макрорегионального филиала "Юг" ПАО "Ростелеком".

Повышение ИТ-грамотности среди студентов - в числе приоритетных задач "Ростелекома", поэтому компания на юге поддерживает сторонние образовательные проекты и инициирует собственные. Среди стартовавших в этом году - онлайн-курс "Цифровое образование" для учащихся 34 вузов юга России и Дальнего Востока. Курс знакомит будущих специалистов гуманитарных профессий с возможностями цифровых технологий.

Лучшие студенты представят команду своего вуза в финальном "Нехакатоне", получат приглашение на стажировку в "Ростелеком", а также ценные призы. Подробно ознакомиться с онлайн-курсом "Цифровое образование" можно в мобильном приложении "Цифра РТК", а также на официальном YouTube-канале, где в записи доступны лекции проекта.

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В регионах Общество Образование Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России СКФО Чеченская Республика СКФО Ставропольский край СКФО Северная Осетия СКФО Карачаево-Черкесия СКФО Кабардино-Балкария «Ростелеком» - национальный цифровой провайдер на юге

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