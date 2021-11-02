Минувшей ночью в центре Махачкалы три человека погибли в ДТП. Как сообщает МВД Дагестана, 26-летний местный житель за рулем Toyota Camry, проезжая перекресток на запрещающий сигнал светофора, не справился с управлением, врезался в дерево, а затем в опору электроосвещения. По предварительным данным следствия, автомобиль ехал со скоростью около 160 километров в час.

В результате ДТП он и еще один пассажир с различными телесными повреждениями доставлены в больницу. Находившиеся с ними двое молодых людей скончались на месте от полученных травм. Еще один пострадавший умер в больнице.

Пресс-служба главы Дагестана выразила соболезнования семьям погибших. Здесь констатировали, что с января по октябрь на территории республики совершено более тысячи ДТП, в результате которых погибло 240 человек, пострадали более полутора тысяч людей.