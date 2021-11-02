В Чечне обнаружены новые пещеры и гротовые захоронения

В горах Чеченской Республики спелеологи открыли семь новых пещер и несколько склепов. Находки были сделаны в ходе совместной экспедиции Крымского федерального и Чеченского государственного университетов.

В течение недели студенты и преподаватели вузов обследовали плато Балой-Лам, Гилла-Корд и хребет Чарма, относящиеся к Северному склону Большого Кавказа.

- Для спелеологов это совсем новый район, потому что раньше он был труднодоступным - только в прошлом году туда провели дорогу, - поделился подробностями экспедиции старший преподаватель кафедры землевладения и геоморфологии Крымского университета Геннадий Самохин - Высота массива составляет около двух километров, а вода достигает 500-700 метров над уровнем моря. Таким образом, перепад между входом и выходом карстовых вод - примерно 1,5 километра. Это достаточно интересный рельеф: здесь много глубоких воронок, впадающих в них рек. Мы исследовали и сами пещеры, и их карстовые формы, сделали зарисовки. Нашли и большие сквозные пещеры диаметром около шести-семи метров. По нашей теории они сформированы напорными водами.

В ходе экспедиции исследователи отобрали образцы пород. А на плато Гилла-Корд участникам посчастливилось сделать и археологические находки. По словам Геннадия Самохина, это предположительно аланские захоронения II века нашей эры. Все обнаруженные пещеры внесут в Единый российский кадастр. Сотрудничество же вузов продолжится - летом планируется еще одна совместная экспедиция в более высокогорных карстовых районах.