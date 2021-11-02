В Северной Осетии скончался старейший ветеран Великой Отечественной войны

В селе Карман-Синдзикау Дигорского района Северной Осетии на 106-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Тимофей Марзоев. Он был самым пожилым из живущих в России участников войны. О кончине ветерана сообщил глава РСО-Алания Сергей Меняйло на своей странице в Instagram.

- Весной этого года мы поздравляли Тимофея Георгиевича со 105-летием, вручали сертификат Книги рекордов России как старейшему ветерану страны, слушали его фронтовые истории.... Тимофей Георгиевич был достойным сыном своей страны, служил примером мужества и настоящего патриотизма. Участвовал в освобождении Кавказа, воевал на Украине, в Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии. Дошел до Австрии, - отметил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Марзоев родился 10 мая 1916 года в североосетинском поселке Верхний Мизур. А свой военный путь он начал в 1942 году, когда ему исполнилось 26 лет.