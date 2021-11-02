Географический диктант впервые напишут полярники

14 ноября в 12.00 стартует Географический диктант. Акция Русского географического общества проходит в седьмой по счету раз. И каждый год устанавливают какой-то рекорд. Например, в прошлом году диктант преодолел земное притяжение: на борту МКС его писали космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков.

За шесть лет диктант написали 1,8 млн человек. В прошлом году число стран-участниц, включая Россию, достигло 110. Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

А в этом году уже на Земле не останется континента, где бы диктант не проходил. Впервые его напишут полярники на двух российских антарктических станциях, "Прогресс" и "Мирный".

Как это будет происходить - на примере станции "Прогресс". С 11.00 до 12.00 - сбор участников и получение бланков. С 12.00 до 12.15 - викторина и краткий инструктаж. С 12.15 до 13.00 - диктант. 13.10 - закрытие площадки.

Адрес площадки предстоящего геодиктанта на "Прогрессе" указан так: страна - Россия; регион РФ - Санкт-Петербург; район - Антарктида; городское или сельское поселение - антарктическая станция "Прогресс"; адрес нахождения площадки - улица Беринга, 38. Тип площадки - закрытая.

На самом деле ул. Беринга, 38 - она в Санкт-Петербурге. По этому адресу расположен Арктический и антарктический научно-исследовательский институт, куда и "приписали" площадку для диктанта. Не заблудитесь.

Диктант вышел за пределы нашей планеты, на орбите его писали Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков (на фото). Фото: roscosmos.ru

А что до ее "закрытости", то это означает лишь то, что необходимо предварительное согласование для включения в список участников. Так что если будете проходить на лыжах по Антарктиде в этот день мимо станции, то, увы, заглянуть и очно поучаствовать в акции не получится. Не из-за того, что гостей там не любят. Правила такие. Но при этом дистанционно можно "прописаться" на площадке в любой части планеты. Ну - почти в любой.

Есть три формы участия в геодиктанте-2021.

1. Очно, на организованных площадках, которые могут быть как открытого вида (каждый может зарегистрироваться, 14 ноября зайти и написать), так и закрытого (как в Антарктиде и др.).

2. Дистанционно. В этом случае вы тоже должны зарегистрироваться на конкретной площадке, но физически приходить туда не надо. Выбор площадки - на ваше усмотрение. Например, можете попробовать записаться на центральную площадку: она на базе московской штаб-квартиры Русского географического общества. В прошлом году там писал диктант сам президент Русского географического общества Сергей Шойгу. Почему "можете успеть"? Площадки все-таки не резиновые, в упомянутой штаб-квартире РГО проверить свои знания по географии в дистанционном формате могут до десяти тысяч человек.

3. На сайте dictant.rgo.ru пройдет онлайн-версия диктанта.

Часто спрашивают: зачем разделять дистанционную и онлайн-версию?

Разница есть: если на очных и дистанционных площадках диктант, напомню, начнется 14 ноября в 12.00 по местному времени, то онлайн-версию можно пройти с 14.00 14 ноября до 14.00 24 ноября (мск). В онлайн-версии число попыток не ограничено, предварительная регистрация не требуется. Результат можно узнать сразу же (на площадках - с 6 декабря). На первый взгляд у онлайн-версии одни преимущества. Но при таком подходе нельзя объективно оценить ваш уровень знаний и эрудиции, поэтому свидетельства об участии в диктанте не получите.

В общем - все на ваш выбор.

До 13 ноября можно пройти демоверсию Геодиктанта-2021 на страничке dic.rgo.ru/demo/ "Учебная" версия максимально приближена к "боевой": также две части, время на ответы - 45 минут. Узнать результат можно сразу.

Дедлайн

Все площадки и участники должны быть зарегистрированы не позже 23.59.59 (мск) 10 ноября.

Сергей Шойгу пишет диктант на общих основаниях: никаких привилегий. Фото: пресс-служба Российского Географического Общества

Авторитетно

Не экзамен, а праздник

Сергей Белов, преподаватель географии и экологии в гимназии г. Кировска (Ленобласть)

- участник всех геодиктантов

Диктанты с каждым годом все сложнее? Проще? Интереснее?

Сергей Белов: Прекрасно помню вопросы Географического диктанта-2015, когда участвовал в нем в первый раз. Я не могу сказать, что вопросы стали сложнее, а вот интереснее - точно! Они стали разнообразнее, больше интересных фактов, которые само по себе интересно узнать.

Некоторым и хочется поучаствовать, но... Боятся оказаться "двоечником", понизить самооценку. Что посоветуете?

Сергей Белов: Здесь очень важно понимать: диктант - это не экзамен или зачет, а способ приоткрыть нашу страну. Мой совет: относитесь к диктанту как к празднику, ведь на диктанте можно познакомиться с интересными увлеченными людьми и через вопросы узнать для себя что-то новое про Россию.

А вы много своих друзей, близких и учеников вовлекли в акцию?

Сергей Белов: Моя жена ходит со мной каждый год, хотя никогда не увлекалась географией. В этом году впервые участвует мой сын-четвероклассник. Мои ученики также регулярно участвуют, для многих участие стало традицией. Школу окончили, а диктант пишут ежегодно!

Я знаю, что в 2015 и 2016 годах вы написали диктант без единой ошибки. Но, наверное, есть вопросы, которые заставляют поволноваться даже отличников?

Сергей Белов: Я очень много лет занимаюсь географией и то каждый год для себя открываю что-то новое. Иногда правильный ответ приходил в голову за несколько секунд до сдачи работы. Часто приходят на помощь логика и интуиция. Например, написав диктант в 2018 году, я узнал, что станция метро "Чкаловская" есть не только в Санкт-Петербурге, но и в Нижнем Новгороде...

До 14 ноября времени осталось мало, как лучше подготовиться? Несколько советов новичку.

Сергей Белов: Очень много зависит от знания географической карты, как физической, так и политической, это уже половина успеха. Можно посмотреть вопросы диктантов предыдущих лет. Кроме того, есть портал фильмов РГО, где много документальных фильмов о нашей стране, наших путешественниках, народах, природе. Все это вместе даст отличную подготовку к диктанту. Я как учитель географии могу сказать, что на большинство вопросов можно спокойно ответить любому человеку.