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02.11.2021 14:55
Рубрика: Происшествия

На двух калининградцев завели дело о мошенничестве с городской землей

Текст: Светлана Песоцкая (Калининград)

Двое жителей Калининграда обвиняются в попытке мошеннической махинации с 28 земельными участками в областном центре, рыночная стоимость которых составляет около десяти миллионов рублей.

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Как сообщили в СУ СК России по региону, эпопея с участками на территории СНТ "Летнее" проходила в конце 2019-го - начале 2020 года. По версии следствия, 46-летний обвиняемый и его 43-летний пособник представили в один из калининградских МФЦ заявления о государственной регистрации права на 28 земельных участков на улице Летней. В пакете документов, утверждает следствие, находились поддельные выписки из постановлений главы города о предоставлении этих земельных участков супруге обвиняемого и другим лицам в собственность бесплатно.

Оформить участки не удалось. По данным следствия, региональное управление Росреестра отказало в госрегистрации права собственности на землю в СНТ, поскольку администрация Калининграда не подтвердила издания главой города постановления о выделении этих земельных участков в безвозмездную собственность.

В региональном СК возбудили уголовное дело по материалам, полученным оперативниками областного управления ФСБ. Калининградцы в зависимости от роли каждого обвиняются в покушении на мошенничество в особо крупном размере и пособничестве в таком покушении.

Сейчас обоим предъявлено обвинение. 46-летнему обвиняемому избрана мера пресечения в виде запрета на совершение определенных действий - не покидать пределы муниципального образования по месту жительства и не общаться с фигурантами по делу. Его пособник, который сотрудничает со следствием, находится под подпиской о невыезде.

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