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02.11.2021 20:40
Рубрика: Культура

На Вологодчине готовится к открытию музей одного стихотворения Рубцова

Текст: Светлана Цыганкова ("Российская газета", Вологодская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 250(8601)
Музей одного стихотворения Николая Рубцова "Русский огонек" откроется в деревне Аникин Починок в отремонтированном доме Марии Ивановны Богдановой. Он станет частью Тотемского музейного объединения.
Представители Тотемского музейно- го объединения и местные жители с нетерпением ждут открытия музея. Фото: Тотемское музейное объединение Представители Тотемского музейно- го объединения и местные жители с нетерпением ждут открытия музея. Фото: Тотемское музейное объединение
Представители Тотемского музейно- го объединения и местные жители с нетерпением ждут открытия музея. Фото: Тотемское музейное объединение

Этот дом занимает особое место в жизни и творчестве поэта Николая Рубцова. В один из холодных зимних вечеров он, приехав из Москвы на свою малую родину, шел пешком с железнодорожной станции Гремячий в село Никольское. Но по пути замерз, так как одет был легко, и в одном из домов в деревне Аникин Починок увидел свет. Взял курс на огонек, постучался. Радушная хозяйка Мария Ивановна Богданова не оставила гостя на пороге. Пригласила в дом, накормила и даже дала валенки.

Свои чувства Рубцов выразил в своем знаменитом стихотворении "Русский огонек".

Погружены в томительный мороз,

Вокруг меня снега оцепенели!

Оцепенели маленькие ели,

И было небо темное, без звезд.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Какая глушь! Я был один живой,

Один живой в бескрайнем мертвом поле!

Вдруг тихий свет

(пригрезившийся, что ли?)

Мелькнул в пустыне, как сторожевой...

Я был совсем как снежный человек,

Входя в избу (последняя надежда!),

И услыхал, отряхивая снег:

- Вот печь для вас и теплая одежда...

Это о том самом доме и встрече с гостеприимной русской женщиной.

Дом позже сменил хозяина. Несколько лет в нем никто не жил. Но удалось у владельцев выкупить дом Марии Ивановны Богдановой. Совсем недавно в нем завершили ремонт, создают экспозицию.

Все стало возможным благодаря выигранному президентскому гранту. Три миллиона рублей потратят на приведение в порядок мест, связанных с жизнью Рубцова. Проект называется "Деревня непогашенных огней". В его названии - наиболее известная строка Рубцова из стихотворения "Зимняя песня" "В этой деревне огни не погашены". Она часто употребляется общественниками как некий слоган, символизирующий, что на сельских территориях продолжается жизнь, однако мало кто знает, что эти слова написаны о конкретной деревне Николе (ныне село Никольское) Тотемского района.

Николай Рубцов родился 3 января 1936 года в селе Емецк Архангельской области. Но семья вскоре перебралась на Вологодчину. Летом 1942 года умерли мать и младшая сестра. Так как отец был на фронте, детей определили в интернаты. Этим же летом шестилетний Николай Рубцов написал свое первое стихотворение. Семь классов поэт окончил в интернате села Никольское, где сейчас расположен его дом-музей. Погиб же поэт в ночь на 19 января 1971 года в своей квартире в Вологде. Похоронен на городском Пошехонском кладбище.

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И хотя уже прошло полвека с того момента, Николая Рубцова помнят и любят его земляки. В сельском доме, где в интернате учился и жил поэт, сделали музей. Здесь каждая вещь говорит о Рубцове, его детских и юношеских годах. И не только вещи. Вся природа, окраина села, сохранившиеся еще с прошлого века дома - память о Рубцове, которую бережно хранят. А сейчас еще и приумножат, благодаря президентскому гранту.

Директор Тотемского музейного объединения Алексей Новоселов сообщил, что создадут также аудиогиды по рубцовским местам, сформируют экотропы, планируют и творческий праздник "Рубцовский костер". Уже прибыли информационные стенды, которые установят у паромной переправы в селе Красном, в Николе, у деревни Любавчиха. На стендах - информация для туристов, путешествующих без сопровождения экскурсовода, исторические снимки, а также стихи Николая Рубцова, связанные с различными уголками Русского Севера.

Музей одного стихотворения откроют в начале будущего года.

В регионах Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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