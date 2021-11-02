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02.11.2021 13:24
Рубрика: Происшествия

В Ленобласти двух полицейских заподозрили во взятке подчиненному

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

В Ленинградской области начальник уголовного розыска УМВД по Всеволожскому району и его заместитель стали фигурантами дела о даче взятки. Их подозревают в том, что незаконное денежное вознаграждение они передали своему подчиненному, сообщает Следственный комитет по Ленинградской области.

В Приамурье экс-инспектора Ространснадзора осудили на 6 лет за взятку

В ведомстве полагают, что деньги были переданы за то, чтобы подчиненный не раскрывал одно имущественное преступление и игнорировал поручения следователя по этому делу.

Факт передачи денег был выявлен сотрудниками регионального СК и Управления собственной безопасности ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В квартирах и рабочих кабинетах подозреваемых прошли обыски. В СК по Ленобласти не исключают, что этот случай не единственный.

В регионах Происшествия Преступления Должностные преступления Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область Борьба с коррупцией

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