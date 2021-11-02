В Ленобласти предложили запретить анонимный доступ в интернет

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров выступил с инициативой осуществлять доступ в интернет исключительно по личным данным, которые пользователи должны передать провайдеру. Общественник направил соответствующее обращение руководителю Минцифры Максиму Шадаеву, сообщает РИА Новости.

В частности, Петров предложил ввести аутентификацию во всех сетях Wi-Fi и регистрировать граждан в соцсетях исключительно по документам, удостоверяющим личность.

В числе прочего Петров отметил, что аккаунты в соцсетях можно верифицировать с помощью портала "Госуслуг".

Все эти меры, по мнению общественника, должны способствовать тому, что общение в соцсетях станет более вежливыми.