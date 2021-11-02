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02.11.2021 17:50
Рубрика: Общество

В Петербурге в пандемию коронавируса перестали болеть корью

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге с начала пандемии коронавируса перестали фиксировать случаи кори. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирину Чхинджерия.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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В частности, с мая 2020 года в Северной столице не было зафиксировано ни одного случая заболевания. В то время как до этого времени число эпизодов кори в городе только росло.

Например, в 2019 году в городе зафиксировали около ста случаев. В начале 2020 года, до того как коронавирус пришел в Петербург, в Петербурге было выявлено 49 заболевших корью, из них 32 ребенка, 16 из которых - груднички. В подавляющем большинстве случаев заболевшие дети и взрослые не имели прививки.

Ситуация с корью вызывала серьезную озабоченность санитарных врачей, ведь, например, в 2012-2015 годах в городе фиксировали единичные случаи заболевания, когда болели люди из других стран, где нет жестких требований к вакцинации от кори. А потом стали болеть дети, рожденные в Петербурге, родители которых по разным причинам отказались от прививки.

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