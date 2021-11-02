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02.11.2021 14:02
Рубрика: Культура

В Петербурге вручили высшую театральную премию города "Золотой софит"

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
В Северной столице состоялся главный театральный праздник - "Золотой софит", вручение высшей театральной премии города. Проходит он ежегодно с 1995 года. В конкурсе участвуют государственные драматические, музыкальные, кукольные и негосударственные театры.

Состоится ли нынче "Софит" - витал вопрос в городе. Ведь время какое: ограничения, отмены, переносы, онлайны, локдаун… И все-таки он состоялся. По традиции на сцене ТЮЗа имени А.А. Брянцева (в десятый раз) служителям Мельпомены вручали желанную награду - по итогам сезона 2020-2021.

Фото: Предоставлено организаторами фестиваля Ф.М. Достоевского
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На входе в театр проверяли QR-коды плюс документ, удостоверяющий личность... Надо было предъявить приглашение или найти свою фамилию в списке. И маски, маски - их никто не отменял.

- Сегодня видим свободные кресла в зале - только из-за ограничений. Уже второй год нас объединяют маски, первый год: у нас появилась общая черточка - всем нужно иметь QR-код, - заметил председатель номинационного совета, народный артист России Николай Буров.

Церемония получилась красивой, оригинальной, с цирковыми номерами, веселыми ростовыми куклами. И не затянутой, как часто бывало. Установили дедлайн: говорить можно ровно минуту, не больше. Если "вручант" или "получант" превышал это время, на сцену выходила большая плюшевая Панда, разводила лапами - и всем становилось понятно: пора заканчивать с речью. Поэтому многие произносили только: "Огромное спасибо. Это так неожиданно!"

"Братьев Карамазовых" Льва Додина (Малый драматический театр - Театр Европы) признали лучшим спектаклем большой формы, а актерский состав получил специальный приз экспертного совета с формулировкой "За безупречное единство стиля в ансамбле уникальных актерских индивидуальностей". Елизавета Боярская сказала: "Мы репетировали четыре с половиной года. Спасибо нашему театру за то, что у нас есть такая возможность - работать столько, сколько нужно". Лев Додин также выразил благодарность: "Спасибо всем нашим службам, которые выдержали наш марафон, а также нашим родственникам. И Федору Михайловичу Достоевскому, который нас порядком помучил. Но мы тоже не остались в долгу, и тоже его помучили".

Фото: Пресс-центр "Балтийский дом"
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Лучший спектакль малой формы - "Товарищ Кисляков" режиссера Андрея Калинина, выпущенный на Новой сцене Александринского театра.

Лучшим спектаклем в оперном театре признана "Снегурочка" Анны Матисон в Мариинском театре. Лучшим балетным спектаклем большой формы назван "Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана" Бориса Эйфмана, спектакль малой формы - "Русские тупики II" Настасьи Хрущевой, хореография Максима Петрова (Мариинский театр). Лучший спектакль в театре кукол - "Вафельное сердце" Анны Викторовой (театр "Кукольный формат").

Сергей Дрейден отмечен почетным "Золотым софитом" "За многолетнее служение профессии и вклад в театральное искусство Санкт-Петербурга". Вручал награду артисту вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский.

- Я хотел немножко покапризничать, сказать: ну зачем, ну что вы? Но мне остается просто помолчать, потому что список людей, которые образовали меня как артиста, достаточно велик, и многих с нами уже нет, со мной - есть, и есть мое молчание, - сказал Дрейден.

Фото: Пресс-центр "Балтийский дом"
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Аплодировали писателю Семену Альтову. Автору сатирических, юмористических произведений, остороумных, веселых монологов неожиданно досталась категория "Музыкальные театры" - для объявления победителей. И услышали его фирменный лаконичный юмор:

- Почему тут я? Выстроил логическую цепочку: Альтов - альт - скрипка - музыка…Сегодня мы видим на сценах многих театров торжество искусства над разумом (раздались смех и аплодисменты. - "РГ"). И это не только в театре. Мы с вами живем в непростые времена, а в простые времена мы никогда не жили. Говорят, хорошо там, где нас нет, но складывается ощущение, что мы уже везде. Тем не менее, помните, что жизнь - это чудо, а жизнь в нашей стране - это необыкновенное чудо.

Не все лауреаты присутствовали на церемонии, награды им передаст "служба доставки": забирал их молодой человек на самокате, с коробом на спине, в хорошо знакомой нам сегодня ярко-зеленой форме.

За Олега Габышева, победителя в номинации "Лучшая мужская роль в балетном спектакле" (Мольер), награду получила его мама, сказав:

Фото: Юлия Смелкина / Театр им. Ленсовета
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- Олег сейчас на гастролях… Очень горжусь своим сыном.

Маме устроили овацию.

Режиссер-постановщик церемонии - Андрей Сидельников (главреж театра "Суббота"), художник- Кирилл Пискунов.

Полный списак номинантов и лауреатов премии - на сайте "Золотого софита".

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