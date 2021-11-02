В метро Петербурга мужчина упал на рельсы

В Петербурге было временно приостановлено движение поездов на "красной" ветке метро. Причиной стало падение человека на железнодорожные пути на станции "Площадь Мужества".

Как сообщили "РГ" в пресс-службе подземки, молодому человеку помогли подняться на платформу и доставили его в больницу. Он жив, но получил несколько ушибов головы. По свидетельству очевидцев, парень был трезв.

На время происшествия станцию не закрывали, было на несколько минут приостановлено движение поездов на участке между станциями "Девяткино" и "Площадь Ленина". Сейчас станция работает в обычном режиме.