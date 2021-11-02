В Вологде создали "красную зону" для лечения детей с коронавирусом

Вологодская областная детская клиническая больница начинает принимать несовершеннолетних с коронавирусной инфекцией. Для них подготовили 50 коек, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Больница будет лечить пациентов в возрасте до 18 лет из всех муниципальных образований. Отделение расположится в отдельном корпусе. Подготовили 20 боксов для госпитализации детей без сопровождения родителей, если у них не подтвержден коронавирус, и 30 - с родителями или другими родственниками, если инфекция у них протекает в легкой форме. 35 коек оборудованы кислородом, есть в достаточном количестве лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты для персонала.

В департаменте здравоохранения Вологодской области подчеркнули, что в основном дети болеют бессимптомно, но отмечен рост случаев тяжелого течения заболевания, требующих госпитализации. Таких ребят и будут лечить в "красной зоне".