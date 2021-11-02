Аэропорт Сочи за длинные выходные примет более 104 тысяч туристов

На праздничную неделю в аэропорту Сочи ожидается прибытие более 104 тысяч пассажиров, что на 38 процентов больше, чем за аналогичную неделю прошлого года. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе воздушных гаваней региона.

Всего на прилет и на вылет аэропорт обслужит почти 213 тысяч человек. Среднесуточный пассажиропоток аэропорта на праздники составит 23,5 тысячи пассажиров.

При этом самым пиковым днем периода оказалось 30 октября, когда аэропорт обслужил более 30 тысяч туристов. По сравнению с прошлыми выходными (23-24 октября) это всего лишь на две тысячи пассажиров больше.

Таким образом, ажиотажного спроса на полеты в Сочи на ближайшую неделю не прогнозируется. Напомним, летом суточный пассажиропоток в аэропорту Сочи достигал 50 тысяч человек. Сейчас он в два раза ниже.

В Краснодаре пассажиропоток остается стабильным: в среднем в сутки аэропорт обслуживает 15-16 тысяч человек. По пятницам и воскресеньям эта цифра немного выше. Но на ближайшие дни пассажиропоток снизился до 13 тысяч человек в сутки (на прилет около семи тысяч).

Аэропорт Анапы с 30 октября по 7 ноября обслужит более 24 тысяч пассажиров, что на 47 процентов больше аналогичных периодов 2019 и 2020 годов. Всего за праздничную неделю воздушная гавань обслужит более 18 тысяч человек. В среднем анапский аэропорт обслуживает около 2,7 тысячи пассажиров в сутки.