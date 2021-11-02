Арт-кластер "Таврида" посвятил арт-объект "Время" жертвам пандемии

В Крыму на территории арт-кластера "Таврида" на одном из прибрежных холмов бухты Капсель рядом с Судаком установлен новый арт-объект "Время", который по задумке дизайнеров и архитекторов будет напоминать человечеству о жертвах пандемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба кластера.

Огромные вертикальные солнечные часы из стали и алюминия высотой девять метров и длиной почти 15 метров возвещают о наступлении нового сложного этапа мировой истории и в то же время о быстротечности жизни. Циферблатом часов служит разделенное на 60 сегментов стальное кольцо диаметром более 6,5 метра.

- Инсталляция объединяет архаичный принцип работы часов и их фантазийно-футуристичное видение. Это попытка визуализации будущего, которое непрерывно и неумолимо становится прошлым, - рассказала Мария-Николь Селиванова, руководитель арт-парка "Таврида". - Мы попробовали представить историю Вселенной, сжатую в один час в виде циферблата часов, на котором вся история человечества - это последние несколько минут. Для этого записали часовой саундтрек, в котором мы попробовали проследить рождение жизни: начали с подводного мира, выползли на сушу вместе с первыми животными, стали свидетелями появления человека и в конце концов оказались в нашем перегруженном и суетливом веке. Саундтрек постоянно звучит рядом с арт-объектом и помогает сформировать особый ареал наших волшебных часов.

"Время" - это уже 30-й крупный арт-объект арт-парка "Тавриды". Все инсталляции дополняют друг друга и тесно увязаны с окружающей природой. Каждый объект уникален и по-своему привлекает внимание зрителя к самобытности ландшафта, истории Крыма и безграничным возможностям современного архитектора и художника.

Создатели арт-объектов работают как с традиционными, так и с инновационными материалами. В 2021 году в арт-парке появились также арт-объект "Солнце Тавриды", созданная из переработанного пластика скульптура Puppet XL и превращенное в арт-объект техническое здание - самая крупная настенная роспись на юге России.