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02.11.2021 19:42
Рубрика: Экономика

Больше всего денег на еду уходит в Якутске, Владивостоке и Ростове-на-Дону

Текст: Татьяна Ткачёва ("Российская газета", Воронеж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 250(8601)
Аналитики выяснили, где в нашей стране в октябре еда была дороже, а где - дешевле. Они сравнили цены рациона на одного человека в сутки со средними заработками в 43 регионах. В Воронеже, Твери, Липецке и Ярославле на питание пришлась четверть суточного дохода, а в Симферополе - более трети.
Продовольственная инфляция в 2021 году может составить 10-12 процентов, прогнозируют эксперты. А по отдельным товарам рост цен будет выше. Например, на гречку, картофель, рыбу и подсолнечное масло. Фото: Татьяна Андреева Продовольственная инфляция в 2021 году может составить 10-12 процентов, прогнозируют эксперты. А по отдельным товарам рост цен будет выше. Например, на гречку, картофель, рыбу и подсолнечное масло. Фото: Татьяна Андреева
Продовольственная инфляция в 2021 году может составить 10-12 процентов, прогнозируют эксперты. А по отдельным товарам рост цен будет выше. Например, на гречку, картофель, рыбу и подсолнечное масло. Фото: Татьяна Андреева

В Москве на еду уходила десятая часть заработка, в Санкт-Петербурге - 14 процентов. Маркетологи из сети исследовательских компаний "Полстеры.рф" в рамках некоммерческого проекта "Котлета с пюрешкой" обошли около 190 сетевых магазинов от Санкт-Петербурга до Владивостока. И записали минимальные розничные цены на три десятка продуктов, которые нужны для приготовления домашних блюд на завтрак, обед и ужин.

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
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Рацион составлен с участием диетологов: завтрак - овсянка на молоке, бутерброд с сыром, кофе с молоком и пол-апельсина. Обед - овощной салат, борщ, котлета с пюре, чай и хлеб. И ужин - салат "Оливье", курица с макаронами, чай и хлеб. В "корзину" попадают товары в самой маленькой фасовке, достаточной для приготовления выбранных блюд на один день, и по самой низкой цене.

Наиболее дешевой октябрьская "Котлета с пюрешка" получилась в Барнауле - 276 рублей в сутки. На втором месте - Омск, на третьем - Волгоград. Стоимость суточного набора продуктов в этих городах не дотягивает до 300 рублей. В Москве - 336 рублей. Самая дорогая "Котлета с пюрешка", как обычно, в Якутске - 485 рублей в день. Накладно питаться во Владивостоке (459 рублей) и Ростове-на-Дону (360 рублей в сутки).

С июня стоимость рациона в большинстве городов - участников проекта снизилась прежде всего за счет сезонных овощей. В столице Алтайского края цена сократилась на 10 процентов, в Омске - на 19.

Но если сравнивать с прошлогодним сентябрем, то "Котлета с пюрешка" прибавила в среднем 19 процентов. Наибольший рост отмечен в Липецке (36 процентов), наименьший - в Волгограде (около четырех).

Наиболее дешевой в октябре "Пюрешка" получилась в Барнауле. На втором месте Омск, на третьем - Волгоград 

А годовой рост цены на "борщевой набор" все-таки обгоняет официальную инфляцию. По данным "Котлеты с пюрешкой", помидоры подорожали в 2,2 раза, капуста - вдвое, картофель - на 87 процентов, свекла - на 30.

Так или иначе выросли цены почти на всю еду. Подешевели за год, по версии "Котлеты с пюрешки", лишь батоны и растворимый кофе - на 5 и 6,1 процента. Кофе удивил, ведь во всем мире он дорожает. За разъяснением "Российская газета" обратилась к эксперту.

Фото: Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Татьяна Панина
Комментарий

Сырой кофе и мелкий картофель

Прокомментировать результаты октябрьского исследования цен в регионах в рамках проекта "Котлета с пюрешкой" "РГ" попросила доцента кафедры финансов и цен Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Марию Долгову.

Мария Владимировна, подорожание овощей - сезонный процесс. В этом году оно было адекватным?

Мария Долгова: Год отличается непростыми погодными условиями. Из-за холодной весны посевные работы начались с опозданием на две недели. Это отодвинуло созревание и сбор урожая. А в начале осени свои овощи, выращенные в открытом грунте, стали заканчиваться. На прилавки начали поступать тепличные помидоры и огурцы. Чрезвычайно холодный сентябрь вынудил раньше обычного включить отопление в теплицах. Это спровоцировало резкий рост цен в первый месяц осени.

А кофе-то почему подешевел? Везде дорожает.

Мария Долгова: Мировые цены на кофе растут с прошлого лета. В этом году арабика подорожала с июля по сентябрь на 10, а робуста - на 11 процентов. Причины - неблагоприятная погода в Бразилии и политический кризис в Колумбии. Сдерживать цены в России помогает беспошлинный ввоз необжаренных кофейных зерен, которые перерабатывают в нашей стране. Кроме того, наши крупные компании закупают зерна по долгосрочным контрактам, что позволяет приобретать сырье по старым ценам.

Фото: Александр Якшин/РИА Новости
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Отмеченное снижение цен на растворимый кофе может быть связано и с акциями торговых сетей, скидками. Ведь маркетологи выбирали самые маленькие упаковки по самой низкой цене.

А почему так заметно дорожает курятина?

Мария Долгова: На то есть несколько причин. Среди них - весенние вспышки птичьего гриппа. Они существенно сократили поголовье. Его пришлось восстанавливать. Инкубационные яйца закупают за рубежом, а их цены зависят от валютного курса. Подорожали корма и кормовые добавки. На 30-40 процентов. Примерно в полтора раза выросли цены на ветеринарные препараты. Подорожала упаковка, перевозка из-за бензина. И так далее.

И какую продовольственную инфляцию мы увидим в этом году?

Мария Долгова: В среднем 10-12 процентов, но по отдельным товарам будет выше. По гречке прогнозируется 13-15 процентов. По картофелю, который уродился мелким, - 30 процентов. С учетом данных о динамике импорта рост может коснуться рыбных продуктов и растительных масел. Влиять на эти процессы можно. Сдержать инфляцию, например, поможет сокращение цепочек посредников между сельхозпроизводителями, предприятиями пищепрома и розничной торговли. Ограничение торговых надбавок. А по социально значимым продуктам, если они в течение двух месяцев дорожают на 10 процентов и более, правительство вправе устанавливать предельно допустимые розничные цены на 90 дней.

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