Донских волонтеров мобилизовали для помощи больным COVID-19

В Ростовской области из-за роста заболеваемости коронавирусом для помощи медицинским учреждения и одиноким пожилым людям будет активизирована деятельность волонтерских организаций. Председатель Законодательного собрания региона Александр Ищенко призвал добровольцев усилить работу с оказавшимися в зоне риска людьми.

"Развитие эпидемиологической ситуации требует усиления нашей волонтерской работы. Это вынуждает нас по-другому выстраивать свою работу по оказанию помощи нуждающимся гражданам. Есть целые категории жителей, которые вынуждены находиться на самоизоляции. Это не привитые пожилые люди, которым в силу предписания нельзя выходить из дома", - отметил спикер донского парламента.

По словам председателя облдумы, добровольцам необходимо оперативно реагировать на любые обращения граждан и медиков. Речь идет об обеспечении госпиталей питьевой водой, организации выездов врачей к пациентам на дом, в том числе на автомобилях волонтеров, дежурстве в регистратурах больниц.

В региональном волонтерском центре действует "горячая линия" - 8-(863)-2-918-918. Здесь жители региона области могут в случае необходимости получить консультацию или конкретную помощь.