Донских волонтеров мобилизовали для помощи больным COVID-19

Новости

Французский комик Эри Абиттан арестован по обвинению в изнасиловании 18:04
Microsoft анонсировала собственную Метавселенную 18:00
Рейс Будапешт - Москва приземлился в Киеве 17:55
"Единая Россия" исключила депутата Марченко из партии 17:52
В России сократился суммарный долг по зарплате 17:42
Разработчики рассказали, как будет действовать новое лекарство от ВИЧ 17:32
Российские миротворцы сопроводили 50 паломников в монастырь Амарас 17:28
Патрушев встретился в Москве с директором ЦРУ Бернсом 17:17
Новый детский омбудсмен рассказала, в чем видит свою главную задачу 16:50
Полиция предупредила о недопустимости несанкционированных акций в выходные 16:49
Bloomberg рассказал, когда цены на нефть превысят 120 долларов 16:44
В Северной Осетии скончался старейший ветеран Великой Отечественной войны 16:38
Минцифры может исключить ряд продуктов из реестра отечественного ПО 16:36
В Ульяновской области допустили продление нерабочих дней после 7 ноября 16:22
Читатели американского сайта Fox News оценили слова Путина об обороне 16:14
Хоккейное "Динамо" опровергло слухи о намерении расстаться с лидером команды 16:12
Сергей Шойгу направляет в Тульскую область еще 100 военных медиков 16:07
На Кубани соблюдение масочного режима проверят у водителей такси 15:50
От COVID умер советский детский писатель Владимир Рутковский 15:47
В Кабуле в результате нападения на госпиталь погибли 23 человека 15:45
В Заполярье не исключили сохранения QR-кодов после нерабочих дней 15:31
СМИ: Двое россиян погибли в Южном Судане при крушении самолета 15:26
Молдавия заявила о частичном погашении долга перед "Газпромом" 15:20
Власти Коми допустили продление нерабочих дней 15:19
В Иркутске экс-заместителя главы Минстроя арестовали за мошенничество 15:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
02.11.2021 16:40
Рубрика: Общество

Донских волонтеров мобилизовали для помощи больным COVID-19

Текст: Николай Грищенко (Ростов-на-Дону)

В Ростовской области из-за роста заболеваемости коронавирусом для помощи медицинским учреждения и одиноким пожилым людям будет активизирована деятельность волонтерских организаций. Председатель Законодательного собрания региона Александр Ищенко призвал добровольцев усилить работу с оказавшимися в зоне риска людьми.

Фото: Сергей Николаев/РГ
В Петербурге волонтеры вновь стали разносить продукты пожилым

"Развитие эпидемиологической ситуации требует усиления нашей волонтерской работы. Это вынуждает нас по-другому выстраивать свою работу по оказанию помощи нуждающимся гражданам. Есть целые категории жителей, которые вынуждены находиться на самоизоляции. Это не привитые пожилые люди, которым в силу предписания нельзя выходить из дома", - отметил спикер донского парламента.

По словам председателя облдумы, добровольцам необходимо оперативно реагировать на любые обращения граждан и медиков. Речь идет об обеспечении госпиталей питьевой водой, организации выездов врачей к пациентам на дом, в том числе на автомобилях волонтеров, дежурстве в регистратурах больниц.

В региональном волонтерском центре действует "горячая линия" - 8-(863)-2-918-918. Здесь жители региона области могут в случае необходимости получить консультацию или конкретную помощь.

В регионах Общество Здоровье Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

"Единая Россия" исключила депутата Марченко из партии
Путин призвал внедрять ИИ при работе над беспилотниками
В Новгородской области на неделю закроются кафе, парикмахерские, театры
"Газпром" не стал бронировать новые мощности по транзиту через Украину
На Урале детей перестанут впускать в торговые центры без родителей
Как россияне оценивают здоровье после почти двух лет пандемии
Можно и нужно ли быть деликатным в личных конфликтах, касающихся частной жизни людей