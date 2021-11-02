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02.11.2021 17:55
Рубрика: Культура

Донской хутор Старозолотовский подтвердил звание самого живописного в России

Текст: Николай Грищенко

Хутор Старозолотовский Ростовской области признан одним из самых живописных и привлекательных для туристов населенных пунктов России. Главе администрации поселения вручен почетный диплом и вторая звезда Ассоциации самых красивых деревень мира. Такой знак отличия на данный момент имеют только шесть населенных пунктов в стране.

Фото: Светлана Сибина
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Как отметил президент ассоциации Александр Мерзлов, для получения сертификата требуется соблюдение ряда критериев, в том числе развития культурного наследия и благоустройства территории.

Отметим, что основанный в 1685 году хутор Сатрозолотовский получил известность благодаря новой версии кинофильма "Тихий Дон", который экранизировал режиссер Сергей Урсуляк. После окончания съемочного процесса специально построенные декорации - казачьи курени, торговые лавки, сараи и конюшни стали экспонатами этнографического музея под открытым небом "Тихий Дон".

Одной из точек притяжения туристов является восстановленный храм иконы Пресвятой Богородицы Остробрамской. Старинная церковь была разобрана на бревна для переправы через Дон и оказалась разбомбленной немецкой авиацией в Великую Отечественную войну.

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