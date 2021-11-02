Глава администрации Ростова протестировал новый троллейбус "Горожанин"

В Ростове-на-Дону прошли тестовые испытания новых троллейбусов типа "Горожанин". Одним из первых достоинства обновленного транспорта оценил глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.

- Это долгожданное событие для многих ростовчан. Троллейбусный маршрут №17 существовал в городе с 1975 года. Но больше 20 лет назад по техническим причинам его закрыли. Сейчас по многочисленным просьбам жителей города принято решение возобновить движение электротранспорта на этой линии, - отметил градоначальник.

Троллейбусы "Горожанин" с увеличенным автономным ходом созданы на базе кузова МАЗ. Они оборудованы системами безопасности, кондиционирования и информирования пассажиров, удобны для людей с ограниченной мобильностью.

- Организованы выделенные полосы движения для общественного транспорта по улицам Дачная и Немировича-Данченко. Это позволило в час пик сократить время поездки в среднем на 20-30 минут. Кроме того, в октябре появилась новая троллейбусная остановка на проспекте Буденновском, рядом с "Домом обуви", - отметил Алексей Логвиненко.

Всего до конца года на маршрут выйдут семь троллейбусов нового типа.

Необходимо отметить, что организация нового маршрута - всего лишь часть огромной работы по модернизации транспортной системы города. В прошлом году разработана комплексная программа развития транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону до 2035 года.