На Кубани будут судить мужчину, из мести взорвавшего петарду на рынке

В Тимашевском районе Кубани перед судом предстанет мужчина, который из мести взорвал петарду в торговом павильоне центрального рынка города. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, обвиняемый потерял свою банковскую карту на территории центрального рынка Тимашевска и предположил, что ее мог похитить продавец одного из торговых павильонов.

"Тогда мужчина вернулся к себе домой, взял петарду и пришел в торговую точку, требуя вернуть утерянную банковскую карту, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - А для устрашения взорвал в павильоне пиротехнику".

Полиция возбудила в отношении мужчины уголовное дело по статье "Хулиганство". На период следствия обвиняемому по решению суда была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас это уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.