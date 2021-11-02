На Кубани план вакцинации от COVID-19 выполнен на 94 процента

На Кубани прививку от коронавируса сделали более 648 тысяч сотрудников отдельных отраслей, указанных в постановлении главного санитарного врача региона. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Согласно документу, обязательной вакцинации на Кубани подлежат 80 процентов работников бытового обслуживания, образования, здравоохранения, общественного питания и других. Так, на сегодняшний день план выполнили на 94 процента.

Кроме того, на Кубани план вакцинации от гриппа выполнили на 34 процента.

- На данный момент в регионе от гриппа привились 1 160 825 человек, что составляет 34 процента от плана вакцинации, - отметил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов. - Главная цель кампании - привить не менее 60 процентов населения Кубани. Этого достаточно, чтобы сформировать коллективный иммунитет.

Отмечается, что вакцинация от гриппа и коронавируса разрешена в один день. Прививку от гриппа можно сделать во всех медучреждениях Кубани, в том числе в пунктах вакцинации от COVID-19.