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02.11.2021 11:07
Рубрика: Общество

На Кубани план вакцинации от COVID-19 выполнен на 94 процента

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

На Кубани прививку от коронавируса сделали более 648 тысяч сотрудников отдельных отраслей, указанных в постановлении главного санитарного врача региона. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Согласно документу, обязательной вакцинации на Кубани подлежат 80 процентов работников бытового обслуживания, образования, здравоохранения, общественного питания и других. Так, на сегодняшний день план выполнили на 94 процента.

Кроме того, на Кубани план вакцинации от гриппа выполнили на 34 процента.

- На данный момент в регионе от гриппа привились 1 160 825 человек, что составляет 34 процента от плана вакцинации, - отметил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов. - Главная цель кампании - привить не менее 60 процентов населения Кубани. Этого достаточно, чтобы сформировать коллективный иммунитет.

Отмечается, что вакцинация от гриппа и коронавируса разрешена в один день. Прививку от гриппа можно сделать во всех медучреждениях Кубани, в том числе в пунктах вакцинации от COVID-19.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Вакцинация от коронавируса

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