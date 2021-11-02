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02.11.2021 15:50
Рубрика: Общество

На Кубани соблюдение масочного режима проверят у водителей такси

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Краснодарском крае на соблюдение масочного режима ежедневно проверяют пассажиров общественного городского и междугороднего транспорта, вокзалы и аэропорты.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Теперь на ношение масок проверят водителей и пассажиров такси. Такое поручение во время заседания краевого оперштаба дал первый вице-губернатор Игорь Галась, сообщили в пресс-службе администрации Кубани.

- Также нужно не забывать о проверках такси, это ведь тоже транспорт, через который проходит большое количество пассажиров. И там отмечается снижение дисциплины, - отметил Галась.

Замминистра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексей Смаглюк сообщил, что такая работа сейчас выстроена с крупными агрегаторами. В приложении пользователю во время или после поездки предлагается ответить на вопрос, был ли водитель в маске. И если водитель без маски, после проверки факта его могут отстранить от работы.

В отдаленных населенных пунктах, где такие службы такси отсутствуют, работу нужно вести в ручном режиме, уточнил Игорь Галась.

Фото: iStock
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Всего мониторинговые группы проверили более 150 междугородних рейсов. С 29 октября по 1 ноября сотрудники министерства проверили 25 объектов транспортной инфраструктуры, включая железнодорожный вокзал и аэропорт Краснодара, осмотрели более 150 междугородних автобусов.

Также сотрудники полиции проверяют электрички. В результате составлено 129 протоколов за несоблюдение масочного режима, из них на железнодорожных вокзалах - 76, в аэропортах - 50, еще три протокола - в морском порту Сочи.

- Составление протоколов - это крайние меры, - заключил первый-вице губернатор. - Наша цель - не оштрафовать, а разъяснить, донести до человека необходимость ношения маски, чтобы сохранить здоровье. Прежде всего на это нацелена работа всех мониторинговых групп.

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