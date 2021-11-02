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02.11.2021 10:16
Рубрика: Происшествия

На Кубани на ритуальщиков завели дело о надругательстве над телом умершей

Текст: Юрий Гень, Михаил Сухарев

В Краснодарском крае прокуратура возбудила уголовное дело в отношении сотрудников ритуального агентства, которое взялось за похороны скончавшейся жительницы Калининского района. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, работники похоронного бюро привезли тело умершей женщины к зданию администрации Тимашевского района. Это случилось после того, как морг отказался принимать у них труп.

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- По материалам проверки, проведенной прокуратурой, органами полиции по факту инцидента, произошедшего в Тимашевске с телом умершей, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ "Надругательство над телами умерших". Ход и результаты расследования поставлены под контроль, - отметили в пресс-службе прокуратуры Кубани.

Родственники умершей женщины после ее смерти обратились к предпринимателям, чтобы те полностью организовали процесс похорон. Заплатили им вперед за все услуги. Участковый в Калининском районе выдал им направление на проведение судмедэкспертизы. 30 октября тело женщины привезли в морг, как и было предписано, однако его не приняли. В учреждении свой отказ объяснили тем, что назначивший исследование участковый якобы должен был лично сопровождать тело, кроме того, заявили о выходном дне.

В результате отчаявшиеся ритуальщики утром 31 октября привезли тело умершей женщины на носилках прямо к зданию администрации Тимашевского района. Так они пытались привлечь внимание чиновников к проблеме. При этом разрешения родственников на это предприниматели не получали и действовали без их ведома.

Позже выяснилось, что передать тело на экспертизу не могут и другие предприниматели. Работники морга ссылались на ведомственный приказ, по которому с 22 октября принимать тела можно только в присутствии сотрудника полиции.

В администрации Тимашевского района после инцидента прошло срочное совещание с работниками ритуальных агентств, представителями прокуратуры, полиции и местными депутатами. Предпринимателей заверили, что отныне морг Тимашевского района будет принимать тела умерших беспрепятственно, если на руках есть направление на патолого-анатомическое либо на судебно-медицинское исследование.

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- Хотел бы подчеркнуть, что данной ситуации могло бы не быть. Бюрократическое не должно вытеснять человеческое. Прошу предпринимателей, работающих не только в этой деликатной области, обращаться по возникающим проблемам. Мы готовы решать их в любые дни, независимо от того, выходные они или праздничные - без таких шокирующих поступков. Надо всегда оставаться людьми, - заявил "РГ" глава Тимашевского района Андрей Палий.

Сотрудникам ритуального агентства, которые привезли тело умершей женщины к зданию администрации, грозит штраф до 40 тысяч рублей, а начальнику краевого бюро судебно-медицинской экспертизы прокуратура вынесла представление об устранении причин и условий, по которым морг не стал принимать тело.

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