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02.11.2021 15:14
Рубрика: Происшествия

У матери Прохора Шаляпина ухудшилось здоровье после обвинений во взятках

Текст: Роман Мерзляков
Прохор Шаляпин. Фото: Артем Геодакян/ТАСС Прохор Шаляпин. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Прохор Шаляпин. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Певец Прохор Шаляпин назвал фальсификацией уголовное дело в отношении его матери Елены Колесниковой и рассказал в своем Instagram, как ее здоровье ухудшилось из-за переживаний.

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Краснооктябрьский районный суд Волгограда рассматривает уголовное дело в отношении матери артиста, работавшей в одной из волгоградских больниц, сообщает ТАСС. Женщину обвиняют в получении взяток от осужденных, которым она якобы давала освобождения от исправительных работ. Кроме взяточничества в уголовном деле фигурирует и служебный подлог.

По словам Шаляпина, его мать не являлась должностным лицом больницы, а бумаги ее вынудили подписать задним числом через четыре дня после инцидента. Сейчас женщина находится на больничном из-за ухудшения состояния здоровья, а заседание суда она пропустила, так как заболела и ее адвокат.

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