В аэропорту Сочи из-за тумана в Москве задержаны три рейса

Аэропорты Сочи, Краснодара и Анапы работают в штатном режиме. Из-за московского тумана незначительная часть рейсов вылетают и прилетают по измененному расписанию. В Сочи задержаны три рейса. Их планируется отправить до 15.00. Об этом сообщили в пресс-службе воздушных гаваней региона.

Кроме того, в Краснодаре три авиакомпании скорректировали свое расписание для вылетающих из столицы Кубани в Калининград, два рейса в московские аэропорты Домодедово и Шереметьево. Коррекция вылета рейсов составляет около трех часов.

А в Анапе задерживается рейс во Внуково. Плановое время вылета - в 17.20.

Уточняется, что с пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний.