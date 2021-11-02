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02.11.2021 20:41
Рубрика: Общество

В Астрахани успешно провели операцию женщине, когда ей оставался месяц до родов

Текст: Наталья Коротченко ( Астрахань)
Российская газета - Федеральный выпуск № 250(8601)
В Астрахани хирурги успешно провели операцию 38-летней женщине, когда ей оставался месяц до родов. Беременная попала в больницу с болью в животе, и оказалось, что у нее развилась острая спаечная непроходимость кишечника. За операцию взялись врачи городской клинической больницы N3 имени Кирова. По их словам, ждать было нельзя: болезнь угрожала жизни и будущей мамы, и ребенка.
Ладошка ребенка в надежных руках мамы. Ничего важнее на свете нет... Фото: iStock Ладошка ребенка в надежных руках мамы. Ничего важнее на свете нет... Фото: iStock
Ладошка ребенка в надежных руках мамы. Ничего важнее на свете нет... Фото: iStock

Особенность патологии в том, что болезнь нельзя диагностировать по УЗИ и анализам. Чаще всего ее обнаруживают при хирургическом вмешательстве по другому поводу или с помощью рентгена, который беременным женщинам противопоказан. Поэтому первоначально астраханку госпитализировали с острым панкреатитом. Но, наблюдая за симптомами, врачи пришли к выводу, что у пациентки совсем другой диагноз, и приняли решение об операции.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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В течение двух часов работала бригада врачей: хирург Эдуард Сулейманов, завотделением Рамазан Алибеков и анестезиолог-реаниматолог Самур Сеферов.

- Операция потребовала от нас высокой сосредоточенности и слаженности действий, чтобы сохранить жизнь не только матери, но и ее еще не родившемуся ребенку, - поделился хирург Эдуард Сулейманов.

Еще несколько дней женщина провела в реанимации, а затем ее перевели в отделении хирургии. Сейчас будущей маме ничего не угрожает, - сообщили "РГ" в больнице.

По словам хирургов, спаечная болезнь чаще всего развивается вследствие предыдущих полосных операций. У пациентки они могла возникнуть после кесарева сечения. Как рассказали "РГ" в пресс-службе больницы, это не первый случай подобного хирургического вмешательства. В прошлом ноябре врачи удалили 30-летней астраханке, которая была на пятом месяце беременности, 20-сантиметровую кисту яичника. С таким заболеванием вообще сложно забеременеть, тем не менее женщине это удалось, но теперь киста угрожала развитию ребенка.

Особенность патологии в том, что болезнь нельзя диагностировать по УЗИ

- Она занимала треть брюшной полости, была "подпаяна" к задней поверхности беременной матки, к боковой стенке малого таза и к кишечнику, - рассказал заведующий гинекологическим отделением больницы Роман Павлов. - Необходимо было учесть все нюансы, избежать кровотечения и сохранить беременность.

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