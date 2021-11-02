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02.11.2021 18:08
Рубрика: Общество

В Астрахани волонтеры напомнят жителям надеть маски

Текст: Наталья Коротченко
Участники штаба волонтеров #МыВместе в Астраханской области приступили к новой задаче - они напоминают жителям о необходимости вакцинироваться, соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.
Фото: Максим Коротченко/РГ Фото: Максим Коротченко/РГ
Фото: Максим Коротченко/РГ

Акция проходит в местах массового скопления граждан: на вокзалах, торговых центрах и вблизи крупных остановочных комплексов.

Фото: пресс-служба администрации МО "Город Астрахань"
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- Задача волонтеров - напомнить и предупредить. Очень надеюсь на ответственность астраханцев, ведь меры предосторожности сейчас превыше всего, - отметил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Глава региона акцентировал внимание жителей региона на необходимости соблюдения антиковидных правил всем без исключения.

- Если к вам подойдет волонтер, отнеситесь с пониманием к просьбе надеть маску. Если у вас ее не окажется при себе, волонтер выдаст вам ее бесплатно, - заявил Игорь Бабушкин.

Акция продлится в период нерабочих дней. В ней участвуют около трех тысяч добровольцев. Волонтеры также доставляют продукты и медикаменты невакцинированным гражданам старше 60 лет, так как, в соответствии с проставлением областного правительства, им необходимо соблюдать режим самоизоляции.

Как сообщает пресс-служба губернатора, обратиться за помощью к добровольцам можно по телефонам "горячей линии": 8-800-222-73-77 или 8-800-200-3411.

Желающие присоединиться к движению #МыВместе могут обратиться в "Ресурсный центр волонтеров" по номеру (8512) 30-66-60.

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