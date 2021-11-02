В Сочи два человека погибли и семь пострадали в ДТП с микроавтобусом

В Лазаревском районе Сочи, на 144-м километре автодороги Джубга - Сочи, во вторник около 0.50 произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса, в результате которого два пассажира погибли, семь человек пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, водитель "ВАЗ-21093" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter.

Водитель и пассажир "ВАЗ-21093" погибли. Также медики на месте оказали разовую медицинскую помощь пяти пассажирам микроавтобуса. Еще двух пассажиров госпитализировали с травмами различной степени тяжести.