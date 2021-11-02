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02.11.2021 09:16
Рубрика: Происшествия

В Сочи два человека погибли и семь пострадали в ДТП с микроавтобусом

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В Лазаревском районе Сочи, на 144-м километре автодороги Джубга - Сочи, во вторник около 0.50 произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса, в результате которого два пассажира погибли, семь человек пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Под Калугой четыре человека погибли в ДТП с фурой

По предварительным данным, водитель "ВАЗ-21093" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter.

Водитель и пассажир "ВАЗ-21093" погибли. Также медики на месте оказали разовую медицинскую помощь пяти пассажирам микроавтобуса. Еще двух пассажиров госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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