В Сочи мошенница завладела участком ценой 40 млн рублей

В УВД по Сочи завершили расследование уголовного дела в отношении 48-летней жительницы Волгограда по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как выяснилось, обвиняемая с помощью неустановленного лица, уголовное дело которого выделено в отдельное производство, изготовила подложные решение и определение Адлерского районного суда и на основании этих документов оформила право собственности на муниципальный земельный участок площадью 2814 квадратных метров, расположенный в Адлерском районе Сочи. Сумма ущерба составила около 40 миллиона рублей.

Во время предварительного следствия женщине была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело направлено в суд. Фигурантке грозит до десяти лет лишения свободы.