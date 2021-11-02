В Волгоградской области в 2022 году откроется межрайонная стоматология

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров совершил рабочую поездку в Киквидзенский район. Основными темами стали модернизация стоматологической службы, обновление дорог и социальной инфраструктуры.

В районном центре - станице Преображенской возводят одноэтажное здание стоматологической поликлиники площадью более 400 квадратных метров. Тут предусмотрено размещение отдельных кабинетов терапевтической, хирургической и ортопедической стоматологии, стерилизационного блока, зуботехнической лаборатории, рентген-кабинета и прочего.

Здесь будут обслуживать жителей не только Киквидзенского, но и соседних районов. Прием пациентов начнется весной 2022 года. Основные конструкции уже готовы, проложены инженерные сети, идут отделочные работы и благоустройство прилегающей территории. В новом строении предусмотрена возможность временного проживания врачей, которые будут приезжать в райцентр для оказания узкоспециализированной помощи. Местным жителям не придется ехать на консультации в Волгоград.

В государственную стоматологическую службу Волгоградской области входят 29 поликлиник и их подразделений. Глава региона отметил, что новая клиника в станице Преображенской может стать пилотным объектом, примером для строительства подобных комплексов в других муниципалитетах.

Бочаров также осмотрел участок трассы "Самойловка - Шумилинская". В этом году в Киквидзенском районе привели в порядок 15 километров автомагистрали, всего с 2021 по 2023 год по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" предстоит обновить более 44 километров трассы. Она не ремонтировалась много лет, пришла в неудовлетворительное состояние. Подрядчик уже приступил к работам, запланированным на 2022 год. В районе также отремонтировали подъездные пути к хутору Калачевскому, селам Алонцево и Семеновка, построили новую дорогу к хутору Расстригин. В этом году дорожные работы идут в 18 районах региона, охватывая около 700 километров магистралей.

- В Киквидзенском районе значительный объем работ проведен, это хороший вклад, фундамент для дальнейшего развития дорог. Запланированный объем надо обязательно реализовать до 2024 года. Особое внимание надо обратить на дорогу "Мачеха - Александровка" - там шесть населенных пунктов, а дорога очень плохая, - отметил Андрей Бочаров.

В Преображенской благодаря включению местного ДК в губернаторскую программу обновили кровлю, фасад, фойе, зрительный зал, все инженерные системы и спортзал. Поэтапно совершенствуется и прилегающая территория: уже созданы многофункциональная зона для игровых видов спорта и комплекс для подготовки и сдачи норм ГТО. У входа в учреждение культуры установили декоративные арки, территорию озеленили. Построили детскую площадку с мягким покрытием.