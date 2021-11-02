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02.11.2021 16:41
Рубрика: Происшествия

Челябинский медцентр наказал коллег за слишком похожее название

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Российская газета - Экономика УРФО № 250(8601)
Федеральная сеть медцентров с учредителями в Челябинске выиграла суд о схожем до степени смешения названии у коллег из Екатеринбурга, открывших клинику под очень похожей вывеской. Три судебные инстанции, включая московский суд по интеллектуальным правам, поочередно решали, может ли одна буква изменить название настолько, чтобы разницу заметили потребители. И пришли к неутешительным для екатеринбуржцев выводам: их обязали изменить название и выплатить солидную компенсацию за заимствование.
Фото: iStock
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Во всех судебных инстанциях отметили, что медучреждения оказывают аналогичные услуги - помогают пациентам с проблемами позвоночника и суставов. Челябинская клиника зарегистрировала товарный знак "Доктор ОСТ" еще в 2014 году, и ОСТ в нем означает "кость". В Екатеринбурге же добавили одну букву и поместили название в пятиугольник знака качества. Однако официально зарегистрировать это название не смогли, ведь аббревиатура ГОСТ считается общеупотребительной и слишком распространенной.

Именно на семантическом различии слов "кость" и "качество" представители ГОСТа и настаивали в судах. И даже провели лингвистическую экспертизу, подтвердившую их доводы. Более того, заявили, что медицинской деятельности в Екатеринбурге их оппоненты не ведут. А следовательно, ввести кого-то в заблуждение они не могли.

Однако представители ОСТа заметили, что их товарный знак находится под защитой закона на всей территории страны. Клиники сети работают не только в Челябинске и Екатеринбурге, но и в Самаре, Казани, Перми, Красноярске, Новосибирске, Тюмени и Краснодаре. А потому заимствование названия, по всей видимости, было сознательным и умышленным. Ведь открывшимся в прошлом году екатеринбургским медцентром руководят бывшие сотрудники ОСТа, уволившиеся несколькими месяцами ранее.

Судьи пришли к выводу, что само название екатеринбургской клиники указывает на ведение медицинской практики, кроме логотипа на вывеске присутствует информация о том, что она проводит "лечение позвоночника и суставов", то есть предлагает те же услуги, что и конкуренты. Фонетическое сходство названий тоже очевидно - различие в одной букве не может считаться существенным. Так что рядовые потребители вполне могут быть введены в заблуждение.

В итоге екатеринбургский медцентр обязали прекратить использование своего названия и аналогичного доменного имени, демонтировать соответствующие вывески и рекламные конструкции и опубликовать об этом сообщение на одном из местных сайтов. А главное - выплатить правообладателю товарного знака компенсацию в размере 1,25 миллиона рублей.

И лучше сделать это незамедлительно: за каждый день просрочки исполнения судебного решения клинике насчитают неустойку в размере 20 тысяч рублей. Впрочем, ответчик еще может попытаться обжаловать решение в кассационной инстанции Верховного суда РФ. На это по закону дается два месяца.

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