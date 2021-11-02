Челябинский медцентр наказал коллег за слишком похожее название

Во всех судебных инстанциях отметили, что медучреждения оказывают аналогичные услуги - помогают пациентам с проблемами позвоночника и суставов. Челябинская клиника зарегистрировала товарный знак "Доктор ОСТ" еще в 2014 году, и ОСТ в нем означает "кость". В Екатеринбурге же добавили одну букву и поместили название в пятиугольник знака качества. Однако официально зарегистрировать это название не смогли, ведь аббревиатура ГОСТ считается общеупотребительной и слишком распространенной.
Именно на семантическом различии слов "кость" и "качество" представители ГОСТа и настаивали в судах. И даже провели лингвистическую экспертизу, подтвердившую их доводы. Более того, заявили, что медицинской деятельности в Екатеринбурге их оппоненты не ведут. А следовательно, ввести кого-то в заблуждение они не могли.
Однако представители ОСТа заметили, что их товарный знак находится под защитой закона на всей территории страны. Клиники сети работают не только в Челябинске и Екатеринбурге, но и в Самаре, Казани, Перми, Красноярске, Новосибирске, Тюмени и Краснодаре. А потому заимствование названия, по всей видимости, было сознательным и умышленным. Ведь открывшимся в прошлом году екатеринбургским медцентром руководят бывшие сотрудники ОСТа, уволившиеся несколькими месяцами ранее.
Судьи пришли к выводу, что само название екатеринбургской клиники указывает на ведение медицинской практики, кроме логотипа на вывеске присутствует информация о том, что она проводит "лечение позвоночника и суставов", то есть предлагает те же услуги, что и конкуренты. Фонетическое сходство названий тоже очевидно - различие в одной букве не может считаться существенным. Так что рядовые потребители вполне могут быть введены в заблуждение.
В итоге екатеринбургский медцентр обязали прекратить использование своего названия и аналогичного доменного имени, демонтировать соответствующие вывески и рекламные конструкции и опубликовать об этом сообщение на одном из местных сайтов. А главное - выплатить правообладателю товарного знака компенсацию в размере 1,25 миллиона рублей.
И лучше сделать это незамедлительно: за каждый день просрочки исполнения судебного решения клинике насчитают неустойку в размере 20 тысяч рублей. Впрочем, ответчик еще может попытаться обжаловать решение в кассационной инстанции Верховного суда РФ. На это по закону дается два месяца.