Как рационализаторы помогают предприятиям экономить миллионы

Рекордсменом первого кубка по рационализации и производительности стала команда Улан-Удэнского авиазавода, которая не только победила на "Фабрике процессов", но и набрала больше всех баллов на турнире. Сотрудник этого предприятия Максим Шатов получил персональный приз за наибольшее количество принятых рацпредложений - 34.

На кубок, который на днях завершился в Екатеринбурге, съехалось 30 команд из 17 регионов. Могло быть и больше, да пандемия помешала. Именно поэтому, к примеру, в секции "Инновации. Ассистент водителя" вместо семи сборных участвовала лишь одна. Но скидок эксперты не делали.

Особенность этого турнира - его предельная практическая направленность. Задачи конкурсантам присылали с настоящих производств. Все предложения, которые позволят их решить, будут внедрены. Так, в одной из секций нужно было организовать эффективную сборку блоков для АСУТП, выпускаемых Уральским электромеханическим заводом. В другой - разработать несущий сборный каркас вместо сварного, не увеличив при этом затраты на изготовление. Соревновались пять команд, в каждой по три человека: инженер-конструктор, инженер-технолог и руководитель производства.

- Первая часть задания больше организационная - надо выйти на выпуск 50 изделий за семичасовую смену. Предприятие уже добилось улучшений в этом цикле, нужен свежий взгляд со стороны, который позволит сделать решающий рывок. Вторая часть - конструкторская. Команды получили техзадание заказчика за месяц до соревнований, разработали документацию и отправили на завод. Там по чертежам изготовили детали, а на соревнованиях их надо было собрать, - рассказал "РГ" главный эксперт направления Михаил Уренев.

Лучшим в итоге признали конструктив, предложенный компанией "АС-Строй", в сборке же блоков отличились представители ПО "Старт".

Не у всех задуманное получилось, но право на ошибку - одно из базовых для рационализаторской деятельности

Пожалуй, одной из самых массовых - 9 команд - оказалась секция "Инженерное мышление. Каракури". Этот термин еще далеко не всем знаком.

- Слово - из японского языка, означает простейшие устройства для механизации ручного труда и оптимизации техпроцессов. Это только кажется элементарным, создать простое всегда сложно, известны случаи, когда каракури заменяли роботизированные системы и приносили экономический эффект в миллионы рублей, - отметил главный эксперт Юрий Егоров.

В этот раз конкурсанты должны были придумать устройство, которое упростит загрузку полистирола в бункер. Пока оператор вынужден все делать вручную: наклоняться к мешку, взвешивать нужное количество сырья, засыпать его в машину. Надо признать, не у всех задуманное получилось, у кого-то узлы застряли, у кого-то время вышло, но право на ошибку - одно из базовых для рационализаторской деятельности.

Весь пьедестал почета в каракури заняли предприятия Росатома, но безусловным лидером стал комбинат "Электрохимприбор". Среди почти 30 мужчин-участников заметно выделялась одна девушка из команды Кушвинского завода прокатных валков - Елена Лошагина.

- Я привыкла: в университете была одна в группе, на работе тоже мало женщин, - смеется она. - Радует сопричастность: есть проблема - я и коллеги можем помочь ее решить.

За три года количество рационализаторов в стране предстоит увеличить в 40 раз - с 2,5 до 100 тысяч человек

Чтобы попасть на "Фабрику процессов", 70 командам из 34 регионов пришлось пройти отборочный этап и сымитировать сборку 20 изделий за 4 часа с минимальной себестоимостью и максимальной прибылью. В финале задание еще усложнили: изготовить 10 пультов управления регулятора давления газа в течение 20 минут. При этом сократить время выпуска одной единицы, обеспечить оптимальный уровень запасов, проанализировать, как улучшения влияют на экономические и операционные показатели.

А вот тот самый "ассистент водителя" - прототип беспилотного комплекса точной навигации от НПО автоматики. Внешне похож на веселый детский автомобильчик, который бежит рядом с трактором по полю, на самом деле - серьезный помощник, который "подруливает", задает разную траекторию движения, помогает удержать колею. Поскольку габариты у сельхозтехники большие, а рельеф почвы меняется, нужно минимизировать отклонение как по прямой, так и на поворотах. Механизатор общается с ассистентом-беспилотником с помощью визуальных подсказок, участникам турнира предложили улучшить человеко-машинный интерфейс. В частности, те заметили, что хромает логика распределения кнопок, что усложняет восприятие.

Особый интерес на турнире вызвала питч-сессия стартапов наоборот. Все привыкли, что обычно проходят презентации разработок перед инвесторами, ну а здесь выступали опытные стартаперы перед производственными командами. Задачей последних было уловить ту самую ценность, которая поможет именно их предприятию оптимизировать какой-то процесс. Первое место заняла команда РЖД.

В рамках "марафона рационализаторов" молодые изобретатели поделились своими разработками. К примеру, Илья Агзамов и Илья Рыбинцев придумали, как экономично освещать жилые вагоны рабочих-путейцев. Обычно для этого используется дизель-генератор, но из вырабатываемых 16 киловатт-часов по факту тратится только один. Прибыль от вагонов на "батарейках типа Теслы" составила 2 миллиона рублей с каждого. Кроме того, система автономной электрификации абсолютно взрыво- и пожаробезопасна.

Максим Шатов, тот самый обладатель личного приза, поделился, как на его предприятии открыли новый логистический центр, но импортных поддонов не хватало, а ждать их оказалось долго и дорого. Решили создать свои. Для молодого конструктора это был своего рода вызов, но он с ним справился, и теперь завод не зависит от иностранного поставщика.

По словам инженера-электротехника Уральского приборостроительного завода Дмитрия Невзорова, потребность в рационализаторстве резко возросла в пандемию в связи с увеличением объемов производства медтехники. Он спроектировал тестовый стенд для проверки жгутов и кабелей. Это позволило сократить время на контроль качества продукции на 80 процентов, а общее изготовление - на 10. За счет дополнительных нововведений ежемесячный объем выпуска аппаратов ИВЛ вырос в 100 раз.

- Очень горжусь, что наше решение прямо сейчас спасает чью-то жизнь, - признался Невзоров.

В стране поставлена цель: за три года количество рационализаторов увеличить в 40 раз - с 2,5 до 100 тысяч человек. До советских 15 миллионов, конечно, далеко, но и процесс внедрения новых идей сейчас ускорился многократно. Если раньше рацпредложения рассматривали и реализовывали минимум несколько месяцев, то теперь команды кайдзен могут осуществить небольшой проект всего за 48 часов. Поэтому и рабочие начали относиться к изобретательству иначе, замечает заместитель гендиректора по развитию производственной системы Росатома Сергей Обозов.

По словам Юлии Цветковой, директора по управлению персоналом Ростеха, в госкорпорации внедрили инструмент проектного премирования. За предложения, направленные на улучшение операционной деятельности, можно получить существенную прибавку к окладу. Кроме того, у рационализаторов - отдельные пункты в соцпакете, им вручают корпоративные награды.

- Нам важно, чтобы эти люди проецировали особую культуру вокруг себя, - подчеркнула топ-менеджер.