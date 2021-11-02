Крупный бизнес поможет развивать народные промыслы на Урале

На днях восемь жителей Свердловской области удостоены особых званий - мастеров и хранителей народных промыслов. За вклад в развитие традиционной культуры им вручены не только дипломы, но и премии - по 50 тысяч рублей. Такие звания присуждаются ежегодно: теперь в регионе уже 35 мастеров и 18 хранителей ремесленных традиций.

Среди новых лауреатов - нижнетагильские мастера художественной обработки металла Наталья Прудникова и Ирина Смыкова, а само награждение прошло в рамках X Научно-практической конференции "Худояровские чтения", посвященной 275-летию уральской лаковой росписи по металлу. Отметим, что старинный промысел сохранился и развивался и в советские времена: гостям Урала наряду с изделиями из самоцветов всегда дарили тагильские подносы. Это и сегодня бренд города и одна из визитных карточек региона, подчеркивает глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

На Среднем Урале немало и других весьма известных народных художественных промыслов (НХП) - от камнерезного искусства и художественного литья до ручного ткачества и расписной керамики. Так называемые места бытования НХП - 17 муниципальных образований региона. И все же, как отмечает замдиректора департамента развития промышленности социально значимых товаров Минпромторга РФ Лилия Нургатина, Уральский федеральный округ уступает лидерам и по количеству предприятий и мастеров, изготавливающих традиционные изделия, и, главное, по объему производства - в 2019-2020 годах доля УрФО составила всего пять процентов.

Что мешает увеличить выпуск и помогает ли государство мастерам в решении их проблем? Как показал наш мини-опрос, самих ремесленников больше всего беспокоит вопрос сбыта. Зачастую мастера-одиночки просто не знают, как привлечь внимание потребителя к своей продукции, тем более что изделия ручной работы по определению недешевы. Как раз в этом власти им активно помогают.

- Мы оказываем содействие по бесплатному участию в ярмарках и выставках тех производителей, чья продукция прошла экспертизу областного художественно-экспертного совета. Причем это могут быть и индивидуальные независимые мастера, работающие в традиционных техниках. Кроме того, изделия субъектов НХП выставляем на продажу в салоне народных промыслов в аэропорту Кольцово, на крупных форумных мероприятиях, - говорит начальник отдела развития туризма и туристической инфраструктуры мининвестразвития Свердловской области Екатерина Иванова.

Отметим, что региональный закон о народных промыслах, включающий меры поддержки, действует на Среднем Урале с 2013 года. По нему, в частности, бюджет возмещает мастерам половину затрат на покупку сырья, оборудования, оплату электроэнергии, на участие в ярмарках. Как раз сейчас среди субъектов НХП проводится конкурсный отбор - пройдя его, можно получить субсидию на сумму до миллиона рублей.

Сегодня происходит обезличивание продукта, поэтому народные промыслы могли бы вдохнуть в дизайн новую жизнь

Беда, однако, в том, что большинство ремесленников остается в тени, а не имея официального статуса субъекта НХП, рассчитывать на бюджетную поддержку не приходится. Тем не менее, по словам Ивановой, определенная помощь оказывается даже тем, кто работает за рамками правового поля. Так, министерство организует их обучение. К примеру, мастерам рассказывают о возможностях продвижения товаров через соцсети, их приглашают на конкурсы профмастерства и т. д. Отметим, что субсидии на поддержку НХП выделяют и муниципалитетам, которые, в свою очередь, могут за счет этих средств оказывать какую-то помощь местным мастерам: провести собственные мероприятия, организовать выставки, выпустить полиграфическую продукцию и т. д.

- Ручной труд - это кропотливая работа, которая не может стоить дешево. Поэтому мы ищем дополнительные способы продвижения изделий НХП, объясняем мастерам, как важно искать новые востребованные формы, при этом бережно сохраняя традиции. Поэтому совместно с молодыми дизайнерами ищем новые смыслы, пытаемся использовать традиционные образы и технологии в производстве современной продукции. Безусловно, оказываем и информационную поддержку на специальном сайте о мастерах Урала, - перечисляет Екатерина Иванова. - Кстати, интерес к промыслу стимулирует сам рынок: туроператоры включают в свои маршруты мастер-классы на предприятиях НХП, а крупные промышленные производства разрабатывают современную сувенирную продукцию с элементами народного искусства, поддерживая тем самым традиции местных промыслов, повышая их узнаваемость.

Такие вопросы, касающиеся не только культурологической значимости НХП, но и рыночных перспектив ремесел, возможностей коммерциализировать традиции, облечь их в новую, более современную, форму обсудили в рамках "Худояровских чтений" на межрегиональной конференции "Творческие индустрии. Инвестиции в сферу народных художественных промыслов". Мастера могли найти здесь и единомышленников, и даже потенциальных бизнес-партнеров.

- Задача дизайнера - создать продукт мечты, которым хотелось бы пользоваться каждый день. Он должен радовать человека не только внешне, но и своим содержанием, - поясняет дизайнер из Екатеринбурга Алексей Быков. - Мастер НХП создает уникальную вещь, а в продукте дизайна хотя и важна индивидуальность, но все же он рассчитан на массовое потребление. Сегодня, к сожалению, происходит обезличивание продукта, поэтому народные промыслы могли бы вдохнуть в дизайн новую жизнь.

По его словам, сейчас популярен такой подход: на массовый продукт наносят образец традиционной росписи, скажем, сицилийские мастера расписали в народной технике холодильники и таким образом сделали продукт уникальным. Дизайнер предложил перенять опыт: можно ведь и ракеты расписать под хохлому!

Кстати, несколько лет назад директор Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна, филиала МГХПА имени С.Г. Строганова Людмила Павленко предлагала украсить тагильской росписью выпускаемый в этом же городе танк. Тогда на полигоне "Старатель" под Нижним Тагилом еще проводили международную выставку вооружения, и это был бы интересный рекламный ход. Но идея так и осталась нереализованной, правда, в колледже реализовали проект "наоборот" - изобразили танк на подносе.

Возможно, ситуация все же изменится и крупный бизнес обратит внимание на мастеров НХП. Во всяком случае Алексей Быков предложил развивать в регионе такие механизмы кооперации: совместная разработка продуктов, интеграция в серийные продукты с помощью дизайн-проектирования, запуск совместного уральского бренда, проведение конкурса по актуализации изделий НХП, получение совместных грантов на развитие предметной региональной идентичности, привлечение бизнеса в качестве спонсоров, совместное участие в международных выставках. Но для осуществления таких планов необходима поддержка властей, как минимум организационная.

Надо сказать, что развитию НХП уделяют все более серьезное внимание на федеральном уровне. Несколько лет назад Минпромторг РФ учредил звание почетного работника народных художественных промыслов, завел реестр организаций НХП, куда вошли и две свердловские. Но отбор жесткий: помимо признания изделия продукцией НХП, нужно, чтобы доля таковой в общем объеме выпуска компании занимала не менее 50 процентов. В этом году организациям, сохраняющим традиционные ремесла, выделили миллионные гранты на производство изделий общенационального значения. К таковым отнесли и тагильский лаковый поднос - грантовую поддержку выиграли колледж совместно с двумя предприятиями.

- Мы видим, что промысел востребован, в том числе со стороны молодежи. Это позволяет сохранять традицию, - говорит Людмила Павленко, которая, кстати, недавно удостоена звания почетного работника НХП. - Но без хорошего образования мастеру сложно пробиться на рынок.

Она подчеркивает, что подготовке кадров для НХП следует уделить особое внимание. И речь не только о развитии материальной базы учреждений среднего профобразования, но и о поддержке предприятий, которые могли бы принять студентов на практику: их осталось очень мало, ведь такой бизнес находится на грани выживания. Кроме того, стоит организовать в регионе курсы повышения квалификации, переподготовки для действующих мастеров.

P. S.

Материал подготовлен совместно с информационным партнером "РГ" газетой "Тагильский рабочий" (г. Нижний Тагил).