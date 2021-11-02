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02.11.2021 09:28
Рубрика: Власть

На Ямале врач-депутат совершил автопробег, пропагандируя первую помощь

Текст: Иван Ман
Крайне необычный путь для поездки из Ноябрьска в Салехард - на очередное заседание Законодательного собрания ЯНАО - выбрал депутат Виктор Гордиенко. Мало того что дорога до столицы Ямала заняла целых три дня, по протяженности она вдвое превысила расстояние по трассе, связывающей два северных города, - машина прошла свыше двух с половиной тысяч километров.
Фото: Пресс-служба Законодательного собрания ЯНАО Фото: Пресс-служба Законодательного собрания ЯНАО
Фото: Пресс-служба Законодательного собрания ЯНАО

Виктор Константинович, избранный в окружной парламент в прошлом году, - главврач Ноябрьской станции скорой помощи. А еще у него две, так сказать, общественных медицинских должности, две нагрузки: он главный внештатный специалист департамента здравоохранения ЯНАО по первой помощи и член профильной комиссии по первой помощи при Минздраве РФ. "Первую помощь" можно охарактеризовать как способность гражданина, не имеющего отношения к профессиональной медицине, быстро и грамотно прийти на выручку человеку, попавшему в опасную для его жизни и здоровья ситуацию. Гордиенко уже много лет делает все от него зависящее для популяризации такого рода знаний и организации практических занятий с земляками. Именно с этой целью и был организован автопробег, поддержанный властями автономного округа.

Фото: Пресс-служба Заксобрания ЯНАО
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"Агитбригаду" составили депутат, руководитель ноябрьского учебного центра по оказанию первой помощи Андрей Джус, фельдшер скорой помощи Ярослав Видлываный и механик станции Антон Рожевич. Чтобы уложиться в плотный график встреч, пришлось выехать из дома в три часа ночи. Первая остановка в городе Тарко-Сале, за ним последовали Новый Уренгой, Надым, Салехард. Аудитории самые разные: сотрудники муниципальных органов управления, воспитатели детсадов, работники учреждений спортивно-физкультурного профиля, пенсионеры… Основная задача, которую ставили перед собой гости, - познакомить с содержанием рекомендуемой Минздравом РФ специализированной 16-часовой учебной программы, убедить в необходимости вовлечения как можно большего числа ямальцев в движение, должное в идеале стать общегражданским.

Человек серьезно травмирован в дорожной аварии. Инсульт свалил его прямо на уличный тротуар. Едва не утонул и бездыханным вытащен на берег. Получил сильный ожог. Подавился пищей, инородное тело попало в дыхательные пути… В таких и подобных ситуациях до появления на месте ЧП спасателей и медиков нередко считанные минуты, а порой и секунды решают, останется ли пострадавший жив, не получит ли тяжелую инвалидность. Тут многое зависит от реакции окружающих, их владения элементарными приемами оказания первой помощи. По специальности Виктор Гордиенко - детский врач, и, исходя из своей предыдущей и сегодняшней практики, он особенно настаивает на всеобуче педагогов школ, воспитателей детсадов. Впрочем, они это должны уметь без всяких обсуждений в силу требований закона об образовании.

- Регион - огромный по площади. Всех в одном месте собирать не резон. Профильные классы, обучающие центры типа нашего, ноябрьского, в крупных муниципалитетах иметь желательно, конечно. Курс, рекомендованный минздравом, оптимальный, толково составленный: в нем основы оказания первой помощи, раскрывается юридическая сторона вопроса, - поясняет депутат Заксобрания ЯНАО. - К сожалению, не так уж мало людей, нуждающихся в документальном подтверждении прохождения соответствующего обучения, прибегают к услугам интернет-порталов, которые после сдачи абсолютно формальных "экзаменов" выдают пользователю сертификат сомнительного толка. Я вот в ходе ряда встреч просил слушателей, в том числе вроде "знатоков", показать, как остановить сильное кровотечение, способное быстро привести к летальному исходу. Увы, никто не справился с задачей, решения предлагались неверные.

Фото: Пресс-служба Законодательного собрания ЯНАО

С позицией главврача скорой солидарны волонтеры поисково-спасательных отрядов, к примеру "Ямалспаса", сотрудники базирующегося в Надыме Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики. По словам начальника одного из отделов департамента социальной политики администрации Нового Уренгоя Лилии Колосовской, продвигаемый Виктором Гордиенко проект очень ценен для Арктического региона, где масса отдаленных поселений, и что формировать институт инструкторов по оказанию первой помощи следует обязательно.

Кстати добавить, весной подвижник со своими товарищами вылетал на полуостров Ямал в Тарко-Сале, чтобы поделиться знаниями с коренными жителями тундры.

- Очень благодарная и внимательная публика. Эти люди в ракурсе первой помощи многое умеют, передавая опыт из поколения в поколение. Но мы открыли неизвестные им, более эффективные и вместе с тем более простые способы. Одна из женщин, чтобы выбраться на учебу в Тарко-Сале, преодолела свыше полутысячи километров. Не приходится сомневаться в ее мотивированности, желании узнать новое и полезное. Наверное, она теперь в роли этакого инструктора в своей семье, на стойбище, что не может не радовать, - с оптимизмом заключает Виктор Гордиенко.

Продвигаемый Виктором Гордиенко проект по популяризации среди населения знаний по оказанию первой помощи вызвал живой интерес среди недавно избранных депутатов, представляющих ямальцев в Тюменской областной Думе. Не исключено, что успешный опыт депутата-подвижника будет распространен на юге Тюменской области.

Ямальский депутат пообщался со студентами-северянами онлайн
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