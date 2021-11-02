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02.11.2021 15:13
Рубрика: Общество

На Урале детей перестанут впускать в торговые центры без родителей

Текст: Юлия Мякишева

На Среднем Урале продолжает расти заболеваемость коронавирусом. Из-за этого в регионе с 30 октября работает режим QR-кодов. Однако проверки документа не распространялись на несовершеннолетних - их пока не прививают. Для входа в торговый центр или другое место, где у взрослых бы попросили QR-код, им было достаточно показать паспорт или свидетельство о рождении.

В Свердловской области с 30 октября запретят заведениям работать ночью

Сейчас, на основании того, что дети часто болеют бессимптомно, их будут пускать в общественные места только с родителем - привитым или переболевшим, об этом сообщил на брифинге оперативного штаба заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Он также напомнил торговым центрам, заведениям общественного питания и другим COVID-free зонам о необходимости жесткого контроля документов тех, кто проходит внутрь помещения. Посетители должны иметь QR-код о вакцинации или перенесенной болезни. Нарушения пропускного режима будут фиксироваться, в случае большого их количества властям придется временно закрыть торговые центры, кафе и рестораны, сказал чиновник на брифинге. И отметил: в регионе действует 362 контрольные группы.

Кроме того, Креков объявил другие дополнительные ограничительные меры. Так, раньше сообщалось, что до 15 декабря зоны, свободные от COVID-19, могут посещать те, кто сделал только первую прививку. Сейчас эту дату сдвинули. С 1 декабря приходить в такие места смогут только те, кто прошел полный курс вакцинации. Другое ужесточение - организациям рекомендовали перевести на удаленку всех непривитых первым компонентом вакцины сотрудников.

По данным на 2 ноября за последние сутки в регионе зарегистрировано 718 случаев заболевания коронавирусом. Выписано 503 человека. Зарегистрировано 28 случаев смерти больных COVID-19.

Всего с начала пандемии коронавирус обнаружили у 158 812 свердловчан. Всего с болезнью справились 142 952 жителя региона. Общее число жертв болезни в области - 7 532.

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