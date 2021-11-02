На Урале изготовили установку для утилизации попутного нефтяного газа

Челябинский завод изготовил первую в стране модульную установку по разделению на фракции попутного нефтяного газа (ПНГ). Совместная разработка ученых МГТУ имени Баумана и научно-технического центра крупной добывающей компании запущена в промышленную эксплуатацию на Царичанском месторождении.

Как пояснили в министерстве промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области, проблема утилизации ПНГ - одна из наиболее острых в нефтегазовой отрасли России. Пока наша страна лидирует по количеству попутного газа, который бесполезно сгорает в факелах нефтяных промыслов, обостряя углеродную проблему, ведь его сжигание к тому же сопровождается выбросом продуктов неполного сгорания, углекислого газа и сернистых соединений.

- Изготовленный нами блок отбензинивания газа, который мы назвали "БлОГ", позволяет производить добычу нефти без вредных выбросов в атмосферу и вырабатывать дополнительное топливо для собственных установок, а значит, снизить себестоимость нефтедобычи, - говорит управляющий директор завода Александр Ващенко.

Охлажденный и очищенный от механических примесей и водяных паров ПНГ установка делит на полезные фракции - газовый бензин и метан. Специалисты считают, что технология позволит ежегодно извлекать до 5,2 тысячи тонн стабильного газового конденсата и на 7 процентов сократить выбросы диоксида углерода на объектах подготовки нефти и газа.

Осушенный газ направляется в качестве моторного топлива на установки подготовки нефти. При этом "БлОГ" возвращает в нефть теряющиеся вместе с попутным газом компоненты, увеличивая объем добычи на полтора процента. Технология безлюдная: управление установкой и мониторинг ее работы производятся с центрального диспетчерского пункта, отметили на предприятии.