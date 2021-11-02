На Урале изготовили установку для утилизации попутного нефтяного газа

Новости

Французский комик Эри Абиттан арестован по обвинению в изнасиловании 18:04
Microsoft анонсировала собственную Метавселенную 18:00
Рейс Будапешт - Москва приземлился в Киеве 17:55
"Единая Россия" исключила депутата Марченко из партии 17:52
В России сократился суммарный долг по зарплате 17:42
Разработчики рассказали, как будет действовать новое лекарство от ВИЧ 17:32
Российские миротворцы сопроводили 50 паломников в монастырь Амарас 17:28
Патрушев встретился в Москве с директором ЦРУ Бернсом 17:17
Новый детский омбудсмен рассказала, в чем видит свою главную задачу 16:50
Полиция предупредила о недопустимости несанкционированных акций в выходные 16:49
Bloomberg рассказал, когда цены на нефть превысят 120 долларов 16:44
В Северной Осетии скончался старейший ветеран Великой Отечественной войны 16:38
Минцифры может исключить ряд продуктов из реестра отечественного ПО 16:36
В Ульяновской области допустили продление нерабочих дней после 7 ноября 16:22
Читатели американского сайта Fox News оценили слова Путина об обороне 16:14
Хоккейное "Динамо" опровергло слухи о намерении расстаться с лидером команды 16:12
Сергей Шойгу направляет в Тульскую область еще 100 военных медиков 16:07
На Кубани соблюдение масочного режима проверят у водителей такси 15:50
От COVID умер советский детский писатель Владимир Рутковский 15:47
В Кабуле в результате нападения на госпиталь погибли 23 человека 15:45
В Заполярье не исключили сохранения QR-кодов после нерабочих дней 15:31
СМИ: Двое россиян погибли в Южном Судане при крушении самолета 15:26
Молдавия заявила о частичном погашении долга перед "Газпромом" 15:20
Власти Коми допустили продление нерабочих дней 15:19
В Иркутске экс-заместителя главы Минстроя арестовали за мошенничество 15:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
02.11.2021 16:46

На Урале изготовили установку для утилизации попутного нефтяного газа

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Российская газета - Экономика УРФО № 250(8601)
Челябинский завод изготовил первую в стране модульную установку по разделению на фракции попутного нефтяного газа (ПНГ). Совместная разработка ученых МГТУ имени Баумана и научно-технического центра крупной добывающей компании запущена в промышленную эксплуатацию на Царичанском месторождении.

Как пояснили в министерстве промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области, проблема утилизации ПНГ - одна из наиболее острых в нефтегазовой отрасли России. Пока наша страна лидирует по количеству попутного газа, который бесполезно сгорает в факелах нефтяных промыслов, обостряя углеродную проблему, ведь его сжигание к тому же сопровождается выбросом продуктов неполного сгорания, углекислого газа и сернистых соединений.

Фото: iStock
Попутный нефтяной газ в Югре используют для выработки биткоинов

- Изготовленный нами блок отбензинивания газа, который мы назвали "БлОГ", позволяет производить добычу нефти без вредных выбросов в атмосферу и вырабатывать дополнительное топливо для собственных установок, а значит, снизить себестоимость нефтедобычи, - говорит управляющий директор завода Александр Ващенко.

Охлажденный и очищенный от механических примесей и водяных паров ПНГ установка делит на полезные фракции - газовый бензин и метан. Специалисты считают, что технология позволит ежегодно извлекать до 5,2 тысячи тонн стабильного газового конденсата и на 7 процентов сократить выбросы диоксида углерода на объектах подготовки нефти и газа.

Осушенный газ направляется в качестве моторного топлива на установки подготовки нефти. При этом "БлОГ" возвращает в нефть теряющиеся вместе с попутным газом компоненты, увеличивая объем добычи на полтора процента. Технология безлюдная: управление установкой и мониторинг ее работы производятся с центрального диспетчерского пункта, отметили на предприятии.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

Главное сегодня

"Единая Россия" исключила депутата Марченко из партии
Путин призвал внедрять ИИ при работе над беспилотниками
В Новгородской области на неделю закроются кафе, парикмахерские, театры
"Газпром" не стал бронировать новые мощности по транзиту через Украину
На Урале детей перестанут впускать в торговые центры без родителей