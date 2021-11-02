На Урале при пожаре в частном доме погибли двое детей

В селе Квашнинском в Свердловской области после тушения пожара в частном деревянном жилом доме найдены тела двух маленьких детей. Еще двоих детей удалось спасти из огня. Матери в этот момент дома не было.

Как передает пресс-служба СК по Свердловской области, трагедия случилась сегодня днем. Женщина затопила печь и ушла. Двое детей уже не спали - соседи помогли им выбраться из дома. Погибли двухлетний мальчик и девочка 2021 года рождения.

По информации официального представителя регионального главка МВД Валерий Горелых, мать погибших малышей состоит на учете как неблагополучная, и раньше уже ее привлекали к ответственности за ненадлежащее воспитание детей.

"Она имеет судимость за кражи. Ранее судимый отец детей в настоящее время отбывает очередное наказание", - пояснил он.

Всего в семье - пятеро детей. Двоим девочкам-погодкам трех и четырех лет чудом удалось спастись из охваченного пламенем дома. Мальчик 2010 года рождения незадолго до того уехал в Екатеринбург на крестины.

Возбуждено уголовное дело по ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Причины возгорания устанавливается.