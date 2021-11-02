"Пластическая операция": На Урале внедрят автоматы по сбору вторсырья

Российская практика внедрения фандоматов - роботизированных агрегатов, принимающих у населения пластиковые, стеклянные бутылки и алюминиевые банки, - будет оттачиваться в Челябинской области. Об этом на Российском экономическом форуме заявил гендиректор челябинского регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) "Центр коммунального сервиса" Захид Камилов.

Одной из ключевых тем форума стала вторичная переработка ТКО, сокращение полигонных захоронений, раздельный сбор мусора, важным звеном которого и должны стать фандоматы. В нашей стране подобные устройства еще непривычны, а за рубежом прижились и даже получили новое, более подходящее название - тароматы.

Среднестатистический россиянин в день производит 1,1 килограмма твердых коммунальных отходов, ежегодно увеличивая их количество на три процента. Около половины содержимого мусорных баков приходится на долю пластика, стекла и жестяных банок, большая часть которых оказывается на мусорных полигонах из-за отсутствия инфраструктуры для раздельного сбора мусора. Применение фандоматов, по мнению экспертов, позволит увеличить долю переработки вторсырья минимум на два процента, ведь одно умное устройство способно принять около 25 тонн вторичных ресурсов в год.

Поэтому Российский экологический оператор в партнерстве с коллегами из регионов собирается установить в стране 10 тысяч таких аппаратов. В эксперимент вовлекаются 10 регионов, а крупнейшими "испытателями" наряду с Южным Уралом станут Липецкая и Белгородская области. Однако у каждой территории будет своя модель поведения. В Белгороде, к примеру, основной локацией роботизированных приемщиков ТКО станут жилые массивы. В Челябинске, напротив, задействуют общественные пространства, магазины, социальные и культурные учреждения, даже промышленные объекты, что обусловлено индустриальной спецификой региона. Всего же, по словам Захида Камилова, в регионе в проект инвестируют порядка полумиллиарда рублей, закупив более 700 аппаратов. А успешность каждой региональной стратегии определят год спустя - по количеству сданного пластика.

Правда, экспертов смущает отсутствие финансовой мотивации у населения. Российское законодательство, отмечают они, оказалось на шаг позади передовых технологий: в стране не действует депозитная (залоговая) система обращения одноразовой потребительской упаковки. Проще говоря, "конвертировать" пустые бутылки в деньги автоматически не получится.

Между тем такая система успешно апробирована во многих странах и везде себя оправдала, поэтому специалисты уверены, что ее внедрение в России - вопрос лишь времени. Но пока придется уповать на иные схемы, поощряя сдающих возвратную тару людей с помощью программ лояльности и бонусов от торговых сетей. Почти все ведущие ретейлеры, уверяют участники проекта, заинтересованы в размещении автоматов для пластика на своих площадях, ведь это увеличит покупательский поток. В Челябинске, к примеру, представители Центра коммунального сервиса (ЦКС) договариваются с торговыми сетями о способах поощрения сознательных земляков.

Фандомат - это "пряник", который должен мотивировать разумное потребление, рассуждает Максим Каплевич, основатель компании-производителя экологического оборудования. Захид Камилов отмечает, что интерес к начинанию у южноуральцев есть: во время недавней презентации в Челябинске первого аппарата им воспользовались около 200 случайных прохожих и высказали пожелание, чтобы подобных автоматов становилось больше. Это проект "дальнего прицела", но в результате его реализации переработчики вторсырья получат не менее 60 миллионов единиц пластиковой и алюминиевой тары.

- Сегодня можно судить о новом тренде экологичного потребления, когда человек задумывается не только об удовлетворении своих нужд, но и о том, что станет потом с упаковкой, - подытоживает замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков. - На пластик приходится почти треть всех коммунальных отходов, но, если проект найдет поддержку у жителей, 30 процентов объемов будут повторно использоваться, а не захораниваться на полигонах.

Прямая речь

Михаил Панченко, советник гендиректора Российского экологического оператора:

- Фандомат - флагман нашей программы по сбору вторичного сырья. У него много преимуществ: он занимает небольшую площадь, питается электроэнергией и может использоваться как рекламный носитель. Однако главная цель, которой он поможет добиться, - изменить мышление и поведение граждан. Мы хотим, чтобы, приобретая продукт, люди осознавали последствия и помнили, как долго разлагаются отдельные виды отходов и тем самым наносят большой вред окружающей среде.