Рекламщики рассказали о тенденциях уральского рынка

Новости

Минцифры может исключить ряд продуктов из реестра отечественного ПО 16:36
В Ульяновской области допустили продление нерабочих дней после 7 ноября 16:22
Читатели американского сайта Fox News высоко оценили слова Путина 16:14
Хоккейное "Динамо" опровергло слухи о намерении расстаться с лидером команды 16:12
Сергей Шойгу направляет в Тульскую область еще 100 военных медиков 16:07
На Кубани соблюдение масочного режима проверят у водителей такси 15:50
От COVID умер советский детский писатель Владимир Рутковский 15:47
В Кабуле в результате нападения на госпиталь погибли 23 человека 15:45
В Заполярье не исключили сохранения QR-кодов после нерабочих дней 15:31
СМИ: Двое россиян погибли в Южном Судане при крушении самолета 15:26
Молдавия заявила о частичном погашении долга перед "Газпромом" 15:20
Власти Коми допустили продление нерабочих дней 15:19
В Иркутске экс-заместителя главы Минстроя арестовали за мошенничество 15:13
На Урале детей перестанут впускать в торговые центры без родителей 15:13
В Счетной палате назвали основные проблемы жилищного строительства 14:58
Путин призвал внедрять ИИ при работе над беспилотниками 14:58
Украинский националист Ярош стал советником главкома ВСУ 14:55
Мишустин: Товарооборот России и Казахстана станет рекордным в 2021 году 14:48
"Газпром" не стал бронировать новые мощности по транзиту через Украину 14:40
В Госдуме оценили американские фейки издания о российских военных 14:38
Google заблокировал YouTube-канал СК Беларуси 14:19
Медведчук назвал дела против него политическим преследованием 14:15
Минкульт назвал неожиданностью увольнение Боякова из МХАТ 14:15
В Москве чаще всего нарушают правила владельцы автомобилей Kia 14:12
Суд обязал обвиняемого в госизмене Медведчука не выезжать из Киева 14:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
02.11.2021 16:17

Рекламщики рассказали о тенденциях уральского рынка

Рекламодатели меняют контекст, но сохраняют бюджеты
Текст: Анна Шиллер (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 250(8601)
Ждать, что аудитория бренда останется с ним навсегда, зная о росте предложений на рынке, не приходится. Поэтому компании стремятся напомнить о себе сразу через несколько рекламных каналов, где в числе лидеров теле- и радиовещание, а также новые медиа (соцсети, мессенджеры, "ТикТок" и т. п.). Эксперты филиала Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) на Урале рассказали "РГ" об актуальных тенденциях регионального рекламного рынка.
Фото: Татьяна Андреева/РГ
На Урале возобновился рост рекламного рынка после пандемии

Одной из причин падения бизнеса в 2020 году эксперты называют сокращение средств на маркетинг. Опыт показывает: эта статья расходов принципиально важна для имиджевой стратегии брендов, и в результате предприятия распределили бюджеты грамотнее. Например, в сфере недвижимости появилось больше проектов, а вместе с тем и инвестиций в рекламу, которые позиционируют компании с точки зрения создания комфортной среды.

- Изменения произошли на уровне содержания, так как парадигма сместилась в сторону постоянной агрессивной конкуренции. Но повышение себестоимости строительства, рыночных цен и снижение общего числа покупателей охладит медийную активность застройщиков. Конкурентным преимуществом на рынке сегодня становятся креативные решения и немедийные инструменты, - отмечает эксперт АКАР Урал, исполнительный директор Be Brand People Данил Марьинский.

Впрочем, все зависит от объема предложения, добавляет руководитель комитета по исследованиям АКАР Урал и директор медийного агентства AMG Сергей Балакирев. По его наблюдениям, часть рекламодателей урезает рекламный бюджет, если товара нет в наличии или спрос слишком высокий. С дефицитом продукции в регионах столкнулись, например, автоцентры, производители строительных и отделочных материалов. Избежал его разве что продуктовый ретейл.

Среди крупного бизнеса особую рекламную активность проявил ТЭК: нефтеперерабатывающие компании стали отслеживать информационные тренды, адаптируя под них свой контент: от пиар-стратегии "ковровых бомбардировок" перешли к локальным акциям, отмечает управляющий партнер коммуникационного агентства "Главный Советник", эксперт АКАР Урал Борис Молодов.

Крупные клиенты отдают предпочтение диджитал-маркетингу, стремясь максимально охватить целевую аудиторию

- В этом году наши клиенты отдают предпочтение диджитал-маркетингу, стремясь максимально охватить целевую аудиторию. До 36 процентов увеличили свой бюджет на него нефтяники, а металлурги - в два раза, что связано с активным продвижением собственных инициатив в повестке устойчивого развития (ESG). С этой целью они создают телеграм-каналы, не имеющие прямой принадлежности к корпорации, - поясняет он.

Многие предприятия начали выделять средства на подобные проекты, а совокупный объем затрат уральского бизнеса только на "Телеграме" в 2021 году превысил 30 миллионов.

- Помимо так называемых новых медиа бизнес использует традиционные. Эфирное время на ТВ, к примеру, арендуют фармацевтические, банковские и телекоммуникационные компании, участники экосистем, онлайн-магазины. На федеральных каналах оно раскуплено, и рекламодатели идут в регионы. Если не остается места на телевидении, выбирают радио (к январю-июню 2020-го бюджеты на него выросли на 40 процентов), - рассказывает Сергей Балакирев.

Однако на региональном рынке тоже наблюдается дефицит эфирного времени и площадей, из-за чего клиенты ориентируются на ничем не ограниченную "цифру". Скажем, девелоперская компания "Первостроитель" закладывает на нее свыше 60 процентов рекламного бюджета - это помогает точнее настроить аудиторию, просчитать эффективность продвижения и гибко менять тактику.

Фото: iStock
В Волгограде рекламу доставки суши и роллов признали непристойной

- Мы применяем как охватные каналы - прямую рекламу на ТВ или публикации в СМИ, так и проекты с целевым воздействием, скажем, партнерские вебинары. Наша задача - сопровождать клиента, взаимодействуя в том числе с его окружением, ведь большинство пациентов опираются в выборе клиники на советы друзей, коллег и родных, - делится опытом директор по маркетингу "УГМК-Здоровье" Наталья Борова.

По-прежнему востребована и пресса. Допустим, Россельхозбанк, имеющий офисы в разных городах, сотрудничает с районными и городскими изданиями. Как показала практика, жители глубинки именно из прессы узнают о значимых событиях, говорит главный специалист службы общественных связей свердловского отделения банка Марина Болковская. К печатному формату тянутся и поставщики образовательных услуг, включая вузы.

Эксперты ассоциации делают вывод, что рекламные бюджеты не уменьшатся и в будущем году: традиционно на первые шесть месяцев приходится 40 процентов, а самым капиталоемким становится четвертый квартал.

Кстати

В регионах также растут затраты на социальную рекламу со стороны госсектора, например, по вакцинации от COVID-19, проектам сферы здравоохранения, мерам господдержки.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

Главное сегодня

Путин призвал внедрять ИИ при работе над беспилотниками
"Газпром" не стал бронировать новые мощности по транзиту через Украину
СМИ: Двое россиян погибли в Южном Судане при крушении самолета
Песков назвал "вбросом" информацию о военных РФ на границе с Украиной
На Урале детей перестанут впускать в торговые центры без родителей